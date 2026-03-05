Έντονος ανταγωνισμός καταγράφηκε στην απογευματινή ζώνη, με τις Οικογενειακές Ιστορίες να κατακτούν την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 16,4%. Πολύ κοντά ακολούθησε το Live News με 16,3%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το Deal με 16,2%.

Στη συνέχεια των επιδόσεων βρέθηκε το The Chase με 12,7%, ενώ το Rouk Zouk σημείωσε 11,2% και ο Τροχός της Τύχης 10,9%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν το Cash or Trash με 8,3% και το Flat Hunters με 6,2%, ενώ το Studio 4 στην ΕΡΤ κατέγραψε 4,9%.

Στις υπόλοιπες εκπομπές, οι Καθαρές Κουβέντες σημείωσαν 4,3%, το Το ’Χουμε! 3,3%, το Μικροί και Μεγάλοι εν Δράσει 3,1% και το Διαχωρίζω τη Θέση μου 2,7%.

Πηγή: tvnea.com