2026-03-05 11:18:45
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: «Οικογενειακές Ιστορίες» πρώτη – οριακή μάχη με «Live News» και «Deal»



Έντονος ανταγωνισμός καταγράφηκε στην απογευματινή ζώνη, με τις Οικογενειακές Ιστορίες να κατακτούν την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 16,4%. Πολύ κοντά ακολούθησε το Live News με 16,3%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το Deal με 16,2%.

Στη συνέχεια των επιδόσεων βρέθηκε το The Chase με 12,7%, ενώ το Rouk Zouk σημείωσε 11,2% και ο Τροχός της Τύχης 10,9%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν το Cash or Trash με 8,3% και το Flat Hunters με 6,2%, ενώ το Studio 4 στην ΕΡΤ κατέγραψε 4,9%.

Στις υπόλοιπες εκπομπές, οι Καθαρές Κουβέντες σημείωσαν 4,3%, το Το ’Χουμε! 3,3%, το Μικροί και Μεγάλοι εν Δράσει 3,1% και το Διαχωρίζω τη Θέση μου 2,7%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Prime Time ζώνη: «Το Σόι Σου» στην κορυφή – κοντά το «Μπαμπά σ’ Αγαπώ»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime Time ζώνη: «Το Σόι Σου» στην κορυφή – κοντά το «Μπαμπά σ’ Αγαπώ»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – κοντά «Αλήθειες με τη Ζήνα» και «Live You»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – κοντά «Αλήθειες με τη Ζήνα» και «Live You»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Happy Day» οδηγεί την κούρσα – μάχη Mega και ΣΚΑΪ πίσω του
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Happy Day» οδηγεί την κούρσα – μάχη Mega και ΣΚΑΪ πίσω του
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σαρωτική η «Super Κατερίνα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σαρωτική η «Super Κατερίνα»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – κοντά «Αλήθειες με τη Ζήνα» και «Live You»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – κοντά «Αλήθειες με τη Ζήνα» και «Live You»
Prime Time ζώνη: «Το Σόι Σου» στην κορυφή – κοντά το «Μπαμπά σ’ Αγαπώ»
Prime Time ζώνη: «Το Σόι Σου» στην κορυφή – κοντά το «Μπαμπά σ’ Αγαπώ»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/3/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/3/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/3/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/3/2026)
Πέμπτη, 5/3/2026: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 5/3/2026: Εργασίες ημέρας
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026
Γρίπη: Ποια στελέχη του ιού αναμένεται να επικρατήσουν το 2026-2027 – Οι συστάσεις του ΠΟΥ για τα εμβόλια
Γρίπη: Ποια στελέχη του ιού αναμένεται να επικρατήσουν το 2026-2027 – Οι συστάσεις του ΠΟΥ για τα εμβόλια
Ενιαία κωδικοποίηση σε φάρμακα και υλικά για έλεγχο στις προμήθειες υγείας
Ενιαία κωδικοποίηση σε φάρμακα και υλικά για έλεγχο στις προμήθειες υγείας