Οι αλλαγές των εποχών επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το σπίτι, ακόμη και χωρίς να γίνουν μεγάλες αλλαγές στη διακόσμηση.

Καθώς η ημέρα μεγαλώνει και το φυσικό φως γίνεται πιο έντονο, οι χώροι αρχίζουν να αποκτούν μια διαφορετική αίσθηση. Η άνοιξη φέρνει περισσότερη φωτεινότητα στο σπίτι και το φως αναδεικνύει περισσότερο τις επιφάνειες και τα αντικείμενα. Συχνά δεν χρειάζονται μεγάλες παρεμβάσεις, μικρές προσαρμογές στον τρόπο που οργανώνουμε και χρησιμοποιούμε τον χώρο είναι αρκετές για να προσαρμοστεί το σπίτι στον ρυθμό της νέας εποχής.

Το φυσικό φως ως κυρίαρχο στοιχείο

Την άνοιξη το φως μπαίνει στο σπίτι για περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα και με διαφορετική ένταση από ότι τον χειμώνα. Καθώς η πορεία του ήλιου αλλάζει μέσα στον χρόνο, το φως εισέρχεται στο σπίτι με διαφορετική γωνία και μπορεί να φωτίζει σημεία του χώρου που τον χειμώνα έμεναν περισσότερο στη σκιά. Αυτή η μεταβολή είναι συχνά αρκετή για να αλλάξει την αίσθηση ενός δωματίου.

Σε αυτή τη φάση αξίζει να παρατηρήσουμε πώς κινείται το φως μέσα στον χώρο. Μερικές φορές μια μικρή μετακίνηση επίπλων ή αντικειμένων αρκεί για να αξιοποιηθεί καλύτερα αυτή η αλλαγή. Ένας χώρος που τον χειμώνα λειτουργούσε καλά μπορεί την άνοιξη να δείχνει πιο άνετος όταν απελευθερωθεί μια επιφάνεια κοντά στο παράθυρο.

▶ ▶ Αντηλιακές μεμβράνες στο σπίτι



Προστασία από ήλιο, ζέστη και αδιάκριτα βλέμματα

Λιγότερα αντικείμενα στις επιφάνειες

Καθώς το φως αυξάνεται, οι επιφάνειες του σπιτιού γίνονται πιο ορατές. Μικρά αντικείμενα που τον χειμώνα περνούσαν σχεδόν απαρατήρητα μπορεί τώρα να δημιουργούν αίσθηση υπερφόρτωσης. Η άνοιξη είναι μια καλή στιγμή για να περιοριστεί ο αριθμός αντικειμένων που βρίσκονται πάνω σε τραπέζια, ράφια ή πάγκους.

Αυτή η διαδικασία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα αντικείμενα πρέπει να απομακρυνθούν οριστικά. Συχνά αρκεί να μετακινηθούν ή να αποθηκευτούν προσωρινά, ώστε οι βασικές επιφάνειες να παραμένουν πιο καθαρές. Ο χώρος έτσι δείχνει πιο ελαφρύς και πιο οργανωμένος.

Η σημασία των υλικών

Τον χειμώνα χρησιμοποιούμε συνήθως πολλά περισσότερα υφάσματα και βαριές υφές που δημιουργούν αίσθηση ζεστασιάς. Με την άφιξη της άνοιξης, αυτά τα στοιχεία μπορεί να κάνουν τον χώρο να φαίνεται πιο βαρύς από όσο χρειάζεται.

Χωρίς να αλλάξει η βασική διακόσμηση, η παρουσία πιο ελαφριών υλικών βοηθά το σπίτι να προσαρμοστεί στην εποχή. Φυσικές επιφάνειες, ξύλο σε ανοιχτούς τόνους ή υφάσματα με πιο ανάλαφρη υφή μπορούν να λειτουργήσουν ως ήπιες μεταβάσεις ανάμεσα στις εποχές.

Μικρές μετακινήσεις επίπλων

Η αλλαγή της εποχής είναι συχνά μια καλή αφορμή για να επανεξεταστεί η διάταξη των επίπλων. Δεν χρειάζονται μεγάλες παρεμβάσεις· ακόμη και μικρές μετακινήσεις μπορούν να αλλάξουν τη ροή ενός δωματίου.

Ένα κάθισμα που τον χειμώνα βρισκόταν κοντά σε μια πηγή τεχνητού φωτισμού, δίπλα σε τζάκι κλπ μπορεί την άνοιξη να μετακινηθεί κοντά σε παράθυρο. Έτσι ο χώρος προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες φωτός χωρίς να αλλάξει η βασική του οργάνωση.

Φυσικό πράσινο

Η παρουσία φυσικού πράσινου είναι ίσως το πιο αυθόρμητο στοιχείο που συνδέεται με την άνοιξη μέσα στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να αλλάξει η διακόσμηση για να δημιουργηθεί μια διαφορετική αίσθηση στον χώρο. Ακόμη και λίγα φυτά ή ένα μικρό βάζο με φρέσκα λουλούδια μπορούν να αλλάξουν την ατμόσφαιρα του χώρου. Πέρα από τα φυτά σε γλάστρες, συχνά λειτουργούν πολύ όμορφα και πιο εύκολες επιλογές. Πράσινα κλαδιά από οποιοδήποτε δέντρο σε ένα απλό γυάλινο βάζο ή μια σύνθεση με πολύ μικρά βαζάκια που μέσα στο καθένα θα τοποθετήσετε ένα λουλούδι ή ένα πράσινο κλαδάκι αλλάζουν την αίσθηση του χώρου πολύ πιο φυσικά και όμορφα, από οποιοδήποτε άλλο διακοσμητικό αντικείμενο.

Αν σκοπεύετε να βάψετε κάποια δωμάτια του σπιτιού, η άνοιξη είναι μια ιδιαίτερα κατάλληλη περίοδος. Οι ανοιχτές και φωτεινές αποχρώσεις σε μεγάλες επιφάνειες τοίχων, όπως απαλό λευκό, ζεστό μπεζ ή πολύ ανοιχτό γκρι, βοηθούν το φυσικό φως να αντανακλάται καλύτερα και κάνουν τους χώρους να δείχνουν πιο ευρύχωροι και φωτεινοί.





