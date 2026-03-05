2026-03-05 18:21:57
 H αυλαία ανοίγει. Τα φώτα ανάβουν. Το Μοments μάς καλεί στην πρεμιέρα του.

Το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00, το Μοments έρχεται για να ανεβάσει στη σκηνή με τον πιο εντυπωσιακό, σύγχρονο, αλλά και βαθιά ανθρώπινο τρόπο τη ζωή αγαπημένων προσώπων μέσα από στιγμές που τους καθόρισαν.

Η Ζέτα Μακρυπούλια, σε ρόλο οικοδέσποινας, οδηγεί το συναίσθημα και συνδέει τις αφηγήσεις, αποκαλύπτοντας τον άνθρωπο πίσω από την εικόνα. Όπως αναφέρει η ίδια: «Το Moments φωτίζει τις πιο προσωπικές μνήμες και τις βαθιά καθοριστικές στιγμές των καλεσμένων του. Με ρομαντισμό και τη σκανδαλιά ενός παιδιού, ξαναδίνει ζωή σε εμπειριες που τους διαμόρφωσαν. Ζω το Moments σαν μια νέα διαδρομή. Ένα ταξίδι που ξεδιπλώνεται βήμα βήμα, που το εξερευνώ, το απολαμβάνω και αφήνομαι στις αφηγήσεις του. Κάθε συνάντηση κι ένα μάθημα, κάθε ιστορία κι ένας καθρέφτης».

«MOMENTS». Με την Ζέτα Μακρυπούλια. Πρεμιέρα, Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00.

Πηγή: tvnea.com
Αυτή είναι η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον Σάκη Τανιμανίδη - Τι θα παρουσιάζει κι αφήνει τον ΑΝΤ1 στα κρύα του λουτρού;
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Όλη η αλήθεια για την τραγωδία των Τεμπών σήμερα στις 24:00 στον ΑΝΤ1
ΑΝΤ1: Αλλαγές χωρίς θεαματική ανατροπή της πρωινής ζώνης... - Ο Λιάγκας μπορεί να μην δεχτεί...
Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» κάνει σήμερα πρεμιέρα στο OPEN
Σάκης Τανιμανίδης στο «κάδρο» του ΣΚΑΪ – Κρίση σχέσεων με ΑΝΤ1 ανοίγει δρόμο για νέα συνεργασία;
Φόβοι για χάος στη ναυτιλία - Πάνω από 600 πλοία μεταφοράς κοντέινερ ψάχνουν... λιμάνι
Πώς να δημιουργήσετε σκιά σε μπαλκόνι χωρίς τέντα
Το MEGA εγκαινιάζει το «Markos by Night»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Happy Day» οδηγεί την κούρσα – μάχη Mega και ΣΚΑΪ πίσω του
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σαρωτική η «Super Κατερίνα»