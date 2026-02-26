2026-02-26 17:51:17
Φωτογραφία για Απεργία 28 Φεβρουαρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Οι αλλαγές σε ηλεκτρικό και τραμ
Στάση εργασίας στην αρχή και τη λήξη της βάρδιας του Σαββάτου θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στη Γραμμή 1 του μετρό (ηλεκτρικός) και στο τραμ για την τρίτη επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών.ethnos.grΟπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων, τρία χρόνια μετά τη «μαύρη νύχτα» της 28ης Φεβρουαρίου 2023, η απαίτηση για πλήρη διαλεύκανση και απόδοση ευθυνών παραμένει κεντρικό sidirodromikanea
16χρονος έκλεψε αλυσίδα στο Μετρό και την κατάπιε για να μην πιαστεί – «Γυάλιζε» η ακτινογραφία
16χρονος έκλεψε αλυσίδα στο Μετρό και την κατάπιε για να μην πιαστεί – «Γυάλιζε» η ακτινογραφία
Μετά τα ΦΥΚ τι άλλο διεκδικούν από το Υπουργείο Υγείας οι φαρμακοποιοί
