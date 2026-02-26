2026-02-26 17:51:17

Στάση εργασίας στην αρχή και τη λήξη της βάρδιας του Σαββάτου θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στη Γραμμή 1 του μετρό (ηλεκτρικός) και στο τραμ για την τρίτη επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών.ethnos.grΟπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων, τρία χρόνια μετά τη «μαύρη νύχτα» της 28ης Φεβρουαρίου 2023, η απαίτηση για πλήρη διαλεύκανση και απόδοση ευθυνών παραμένει κεντρικό sidirodromikanea

