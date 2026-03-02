Νέες αγγελίες εργασίας της Intel, που εντοπίστηκαν από τεχνολογικά μέσα, αναφέρονται ρητά σε “Unified Core team” και σε ρόλους που αφορούν την επαλήθευση λειτουργικής ορθότητας CPU σχεδιασμών με αυστηρές pre-silicon μεθοδολογίες. Η διατύπωση δείχνει ότι η Intel διατηρεί ενεργή προσπάθεια γύρω από την ιδέα μιας ενοποιημένης αρχιτεκτονικής πυρήνων, χωρίς όμως να αποτελεί από μόνη της επιβεβαίωση ότι η εταιρεία “τελειώνει” άμεσα με τη διάκριση Performance και Efficiency cores στα προϊόντα της.

Τι προκύπτει από τις αγγελίες

Στις περιγραφές των θέσεων, η Intel αναζητά μηχανικούς verification που θα δουλέψουν πάνω στη functional correctness CPU logic designs, με verification plans, stimulus, coverage και debug σε pre-silicon ροές. Το σημαντικό σημείο είναι ότι η ομάδα ονομάζεται “Unified Core”, κάτι που παραπέμπει σε ενιαία σχεδιαστική βάση, αντί για δύο διαφορετικές μικροαρχιτεκτονικές πυρήνων στο ίδιο consumer die.

Τι δεν αποδεικνύει

Οι αγγελίες δεν λένε ότι η Intel καταργεί το υβριδικό μοντέλο. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για αλλαγή κατεύθυνσης σε mainstream προϊόντα, ούτε χρονοδιάγραμμα. Επίσης, το ότι η Intel δουλεύει πάνω σε “Unified Core” δεν σημαίνει απαραίτητα “ένας πυρήνας για όλα”, μπορεί να σημαίνει και ενοποίηση μεθοδολογίας, IP blocks ή στόχευση σε ένα core family που μπορεί να κλιμακώνεται με διαφορετικά configurations.

Πλαίσιο: γιατί το hybrid ήταν χρήσιμο

Από το Alder Lake και μετά, η Intel βασίστηκε σε P-Cores και E-Cores για να κερδίσει throughput ανά watt και να κάνει segmentation. Παράλληλα, στο server χαρτοφυλάκιο έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να “κόψει” το segmentation και ως P-core only ή E-core only προϊόν (ανάλογα με το workload και την πυκνότητα). Αυτό κάνει την ιδέα ενός unified core πιο ενδιαφέρουσα, γιατί μεταφέρει το segmentation από “τύπους πυρήνων” σε άλλα knobs.

Τι σημαίνει πρακτικά

Αν η Intel κινηθεί όντως προς unified core, τότε η διαφοροποίηση προϊόντων μπορεί να γίνει πιο “AMD-style”, με διαφοροποιήσεις σε cache (L2, L3), clocks, power envelopes, binning και core counts, αντί για ξεχωριστά P και E clusters. Αυτό θα απλοποιούσε και ορισμένες πλευρές scheduling, αλλά θα έβαζε πολύ υψηλό πήχη σε PPA (performance, power, area), γιατί ένας “ενιαίος” πυρήνας θα πρέπει να κλιμακώνεται από φορητές συσκευές μέχρι desktop και, δυνητικά, servers, χωρίς να χάνει το οικονομικό νόημα που έδωσαν τα E-Cores.

Σημειώσεις και περιορισμοί

Η ανάγνωση “τέλος στη διάσπαση P, E-Core” είναι πρόωρη, γιατί βασίζεται σε αγγελίες εργασίας και όχι σε επίσημο product roadmap. Επιπλέον, οι κύκλοι ανάπτυξης CPU είναι πολυετείς, άρα ακόμη και αν το effort είναι πραγματικό και ενεργό, η μετάφρασή του σε εμπορικό προϊόν μπορεί να απέχει αρκετά. Το πιο ασφαλές συμπέρασμα σήμερα είναι ότι η Intel κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο για διαφορετική αρχιτεκτονική κατεύθυνση, όχι ότι έχει ήδη αποφασίσει να “γυρίσει σε μονολιθικό core”.

Αν το unified core γίνει στόχος προϊόντος, θα το δούμε πρώτα ως σταδιακή ενοποίηση σε συγκεκριμένα segments, πριν γίνει default σε όλη τη γκάμα. Το σημείο που θα δείξει αν είναι πραγματικό pivot θα είναι όταν εμφανιστούν δημόσιες αναφορές σε core family, που αντικαθιστά ρητά τον σημερινό διαχωρισμό, και όχι απλώς ένας “εσωτερικός” τίτλος ομάδας.

freegr

ΠηγέςSenior CPU Verification Engineer (Unified Core team) — Intel CareersCPU Core Pre-Silicon Validation/Verification Engineer — Intel CareersIntel’s “Unified Core” ambitions, job posting discussion — WccftechFreegr network blog- News about pc, technology.