Μια όχι συνηθισμένη διαρρύθμιση, ειδικά σε σπίτια λίγων τμ, ενώ και διακοσμητικά οι επιλογές ξεφεύγουν από τις πιο κλασικά «ενδεδειγμένες» για μικρούς χώρους.





Ανεξάρτητο σαλόνι και ενιαίος, άνετος, χώρος για κουζίνα - τραπεζαρία δημιουργούν μια ατμόσφαιρα πολύ ζεστή και φιλόξενη, ενώ και λειτουργικά η επιλογή αυτή απομονώνει πραγματικά δύο διαφορετικές ζώνες χρήσης, σε αντίθεση με τη συνήθη διάταξη για μικρά σπίτια όπου σαλόνι-τραπεζαρία-κουζίνα φιλοξενούνται στον ίδιο ενιαίο χώρο.



Η επιλογή έντονων αποχρώσεων για τους τοίχους σε συνδυασμό με την απόχρωση φυσικού ξύλου, λευκό και μαύρες λεπτομέρειες, βοηθούν ώστε να αναδεικνύονται τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του διαμερίσματος και συμβάλλουν, επίσης, στην ζεστή και καλαίσθητη συνολική εικόνα.

soulouposeto

