2026-03-06 09:03:50
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Παγωμάρα στον τελικό του Σαν Μαρίνο για την ελληνική συμμετοχή



Στον τελικό του San Marino παρουσιάστηκε για ακόμη μία φορά η ελληνική συμμετοχή «Φέρτο», με τον Ακύλα να ανεβαίνει στη σκηνή μόνος του, χωρίς τη συνοδεία χορευτών. Η επιλογή αυτή δημιούργησε μια πιο λιτή σκηνική παρουσία, η οποία όμως δεν έδειξε να κερδίζει ιδιαίτερα το κοινό που παρακολουθούσε.

Για ακόμη μία φορά, το ενδυματολογικό της εμφάνισης ξέφυγε, φτάνοντας στα όρια και προκαλώντας αρκετές συζητήσεις. Η εικόνα που επιχειρείται να παρουσιαστεί πάνω στη σκηνή δείχνει να απομακρύνεται από εκείνη που αρχικά έκανε τον κόσμο να αγαπήσει το τραγούδι...

Και αυτό γιατί πολλοί αγάπησαν το «Φέρτο» μέσα από την πρώτη του εικόνα: εκείνη του αρχικού βίντεο με το χαρακτηριστικό πορτοκαλί φόντο και το μαύρο ντύσιμο, μια αισθητική πιο καθαρή και άμεση. Το στήσιμο που επιχειρείται να παρουσιαστεί τώρα φαίνεται να κινείται προς μια διαφορετική κατεύθυνση και αισθητική...

Ενδεικτική ήταν και η εικόνα που είχε καταγραφεί στο Σαν Μαρίνο, όπου κατά τη διάρκεια της εμφάνισης αρκετοί από το κοινό παρακολουθούσαν τη σκηνή σχεδόν άναυδοι, χωρίς ιδιαίτερη συμμετοχή στο τραγούδι. Μάλιστα, όταν ολοκληρώθηκε η παρουσίαση, το «Φέρτο» δυσκολεύτηκε να αποσπάσει το θερμό χειροκρότημα που θα περίμενε κανείς.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική συμμετοχή συνεχίζει να καταγράφει πτώση στα στοιχήματα. Κάθε νέα εμφάνιση φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τα ποσοστά της χώρας μας, κάτι που βέβαια δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα, ωστόσο αποτελεί ένα αρνητικό δείγμα για τη δυναμική που είχε αρχικά δημιουργηθεί.







Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Χρώμα και πρωτότυπη διαρρύθμιση σε 64τμ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Χρώμα και πρωτότυπη διαρρύθμιση σε 64τμ
Ρεκόρ όλων των εποχών στις θεάσεις του ERTFLIX το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ρεκόρ όλων των εποχών στις θεάσεις του ERTFLIX το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/3/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/3/2026)
Ρεκόρ όλων των εποχών στις θεάσεις του ERTFLIX το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026
Ρεκόρ όλων των εποχών στις θεάσεις του ERTFLIX το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/3/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/3/2026)
Πέμπτη, 5/3/2026: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 5/3/2026: Εργασίες ημέρας
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟ TERMINATOR
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟ TERMINATOR
Πώς να προετοιμάσετε το σπίτι για την άνοιξη χωρίς μεγάλες αλλαγές
Πώς να προετοιμάσετε το σπίτι για την άνοιξη χωρίς μεγάλες αλλαγές
Αντηλιακές μεμβράνες: προστασία στο σπίτι από ήλιο, ζέστη και αδιάκριτα βλέμματα
Αντηλιακές μεμβράνες: προστασία στο σπίτι από ήλιο, ζέστη και αδιάκριτα βλέμματα
Στη Δικαιοσύνη ο Άδωνις Γεωργιάδης – Μήνυση και αγωγή κατά του Λάκη Λαζόπουλου και του Mega
Στη Δικαιοσύνη ο Άδωνις Γεωργιάδης – Μήνυση και αγωγή κατά του Λάκη Λαζόπουλου και του Mega
Ποιοι είναι οι Κούρδοι του Ιράν που ετοιμάζονται για δράση..
Ποιοι είναι οι Κούρδοι του Ιράν που ετοιμάζονται για δράση..