





Στον τελικό του San Marino παρουσιάστηκε για ακόμη μία φορά η ελληνική συμμετοχή «Φέρτο», με τον Ακύλα να ανεβαίνει στη σκηνή μόνος του, χωρίς τη συνοδεία χορευτών. Η επιλογή αυτή δημιούργησε μια πιο λιτή σκηνική παρουσία, η οποία όμως δεν έδειξε να κερδίζει ιδιαίτερα το κοινό που παρακολουθούσε.

Για ακόμη μία φορά, το ενδυματολογικό της εμφάνισης ξέφυγε, φτάνοντας στα όρια και προκαλώντας αρκετές συζητήσεις. Η εικόνα που επιχειρείται να παρουσιαστεί πάνω στη σκηνή δείχνει να απομακρύνεται από εκείνη που αρχικά έκανε τον κόσμο να αγαπήσει το τραγούδι...

Και αυτό γιατί πολλοί αγάπησαν το «Φέρτο» μέσα από την πρώτη του εικόνα: εκείνη του αρχικού βίντεο με το χαρακτηριστικό πορτοκαλί φόντο και το μαύρο ντύσιμο, μια αισθητική πιο καθαρή και άμεση. Το στήσιμο που επιχειρείται να παρουσιαστεί τώρα φαίνεται να κινείται προς μια διαφορετική κατεύθυνση και αισθητική...

Ενδεικτική ήταν και η εικόνα που είχε καταγραφεί στο Σαν Μαρίνο, όπου κατά τη διάρκεια της εμφάνισης αρκετοί από το κοινό παρακολουθούσαν τη σκηνή σχεδόν άναυδοι, χωρίς ιδιαίτερη συμμετοχή στο τραγούδι. Μάλιστα, όταν ολοκληρώθηκε η παρουσίαση, το «Φέρτο» δυσκολεύτηκε να αποσπάσει το θερμό χειροκρότημα που θα περίμενε κανείς.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική συμμετοχή συνεχίζει να καταγράφει πτώση στα στοιχήματα. Κάθε νέα εμφάνιση φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τα ποσοστά της χώρας μας, κάτι που βέβαια δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα, ωστόσο αποτελεί ένα αρνητικό δείγμα για τη δυναμική που είχε αρχικά δημιουργηθεί.







Πηγή: tvnea.com