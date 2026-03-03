2026-03-03 23:24:26
Φωτογραφία για ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Επιλογές πλήρους αξιοποίησης του χώρου σε 35τμ

Μια ειδική κατασκευή αλλάζει εντελώς την αισθητική και κυρίως την λειτουργικότητα σε ένα διαμέρισμα επιφάνειας μόλις 35 τμ 

Η τοποθέτηση του κρεβατιού στο επάνω μέρος της και η χρήση του εσωτερικού ως αποθηκευτικός χώρος - ντουλάπα, αξιοποιεί λειτουργικά και το τελευταίο τμ του ενιαίου χώρου και επιτρέπει την διαμόρφωση ανεξάρτητης κουζίνας,  χώρου εισόδου και ενός λειτουργικού μπάνιου. 

Διακοσμητικά τα άσπρο-μαύρο λειτουργεί εξαιρετικά δημιουργώντας την αίσθηση μεγαλύτερου χώρου και η όλη διαμόρφωση σε σύγχρονο στυλ, με επιλογές επίπλων και αντικειμένων που δεν βαραίνουν οπτικά το σύνολο, ολοκληρώνει την εικόνα ενός σπιτιού που η διαμόρφωσή του διαφέρει σαφώς τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά από αυτό μιας τυπικής γκαρσονιέρας.  



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

alvhem.com

SHARE
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μικρότερα σπίτια: νέες συνήθειες στέγασης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μικρότερα σπίτια: νέες συνήθειες στέγασης
Το φαρμακείο μας…η φύση - ένα ρόφημα για πονοκέφαλο με τζίντζερ και μέλι!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το φαρμακείο μας…η φύση - ένα ρόφημα για πονοκέφαλο με τζίντζερ και μέλι!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Την Πέμπτη παραδίδεται σε χρήση το έργο της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του πρώην Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου
Την Πέμπτη παραδίδεται σε χρήση το έργο της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του πρώην Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Σύγχρονη αισθητική και πλήρη αξιοποίηση χώρου σε 57τμ
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Σύγχρονη αισθητική και πλήρη αξιοποίηση χώρου σε 57τμ
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Εξαιρετική αισθητική και πρακτικές λύσεις αποθήκευσης σε 34τμ
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Εξαιρετική αισθητική και πρακτικές λύσεις αποθήκευσης σε 34τμ
Το κεντρικό σημείο ενός χώρου και ο ρόλος του στη διακόσμηση
Το κεντρικό σημείο ενός χώρου και ο ρόλος του στη διακόσμηση
Εξωτερικοί χώροι: Λύσεις για περισσότερη δροσιά το καλοκαίρι
Εξωτερικοί χώροι: Λύσεις για περισσότερη δροσιά το καλοκαίρι
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Θεσσαλονίκη: Συγκλονιστικό γκράφιτι αφιερωμένο στη μνήμη θυμάτων των Τεμπών – Δείτε φωτογραφίες
Θεσσαλονίκη: Συγκλονιστικό γκράφιτι αφιερωμένο στη μνήμη θυμάτων των Τεμπών – Δείτε φωτογραφίες
Τέμπη: Ξεκίνησε η δίκη δύο στελεχών της Αρχής Διαφάνειας που διενήργησαν έλεγχο για την υλοποίηση της σύμβασης “717”
Τέμπη: Ξεκίνησε η δίκη δύο στελεχών της Αρχής Διαφάνειας που διενήργησαν έλεγχο για την υλοποίηση της σύμβασης “717”
Τέλος εποχής για ελληνική σειρά – Οριστικό τέλος...
Τέλος εποχής για ελληνική σειρά – Οριστικό τέλος...
Γεωργιάδης: Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία και μετά τους 8 μήνες σε ασθενείς που πάνε καλά
Γεωργιάδης: Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία και μετά τους 8 μήνες σε ασθενείς που πάνε καλά
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ