Μια ειδική κατασκευή αλλάζει εντελώς την αισθητική και κυρίως την λειτουργικότητα σε ένα διαμέρισμα επιφάνειας μόλις 35 τμ

Η τοποθέτηση του κρεβατιού στο επάνω μέρος της και η χρήση του εσωτερικού ως αποθηκευτικός χώρος - ντουλάπα, αξιοποιεί λειτουργικά και το τελευταίο τμ του ενιαίου χώρου και επιτρέπει την διαμόρφωση ανεξάρτητης κουζίνας, χώρου εισόδου και ενός λειτουργικού μπάνιου.



Διακοσμητικά τα άσπρο-μαύρο λειτουργεί εξαιρετικά δημιουργώντας την αίσθηση μεγαλύτερου χώρου και η όλη διαμόρφωση σε σύγχρονο στυλ, με επιλογές επίπλων και αντικειμένων που δεν βαραίνουν οπτικά το σύνολο, ολοκληρώνει την εικόνα ενός σπιτιού που η διαμόρφωσή του διαφέρει σαφώς τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά από αυτό μιας τυπικής γκαρσονιέρας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣalvhem.comSHARE