Φωτογραφία για ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Σύγχρονη αισθητική και πλήρη αξιοποίηση χώρου σε 57τμ

Όταν πρόκειται για μικρούς χώρους, η σωστή διάταξη των ζωνών χρήσης και το οπτικό άνοιγμα μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά, όχι μόο στην αισθητική αλλά κυρίως στην λειτουργικότητα του χώρου.  

Στο συγκεκριμένο διαμέρισμα ο σχεδιασμός με ενιαίο χώρο κουζίνας-καθιστικού-τραπεζαρίας και ξεχωριστό χώρο ύπνου, αξιοποιεί πλήρως τα μόλις 57τμ που καταλαμβάνει συνολικά το σπίτι. Το φυσικό φως, η χρήση του λευκού σαν βασικό χρώμα όλων των στοιχείων, σε συνδυασμό με λεπτομέρειες σε καφέ και μαύρο, η απουσία επίπλων μεγάλου όγκου και η αντικατάστασή τους με ευέλικτες λύσεις ιδανικές για μικρούς χώρους, η διαμόρφωση μιας απόλυτα λειτουργικής κουζίνας, εφάμιλης σπιτιών πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων, όπως και ο πολύ όμορφος χώρος εισόδου, είναι τα βασικά στοιχεία διαμόρφωσης ενός ιδιαίτερης αισθητικήςκαι απόλυτα λειτουργικού σπιτιού.



 

alvhem.com

