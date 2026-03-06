Σαρωτική ήταν η πρωτιά για το Happy Day στον Alpha, το οποίο κατέγραψε 20,5% στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας αρκετά πίσω τον ανταγωνισμό και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δυναμική στην πρωινή ζώνη.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Κοινωνία Ώρα Mega με 13,4%, ενώ το Σήμερα κινήθηκε στο 11,2%, παραμένοντας κοντά στη διψήφια περιοχή. Λίγο πιο πίσω ακολούθησε η Ώρα Ελλάδος με 10,2%.

Στα χαμηλότερα ποσοστά της ζώνης, το Καλημέρα Ελλάδα σημείωσε 5,0%, ενώ το Νωρίς Νωρίς περιορίστηκε στο 2,0%.

