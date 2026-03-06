Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το Μπαμπά σ’ Αγαπώ με 21,6%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό και καταγράφοντας καθαρή πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54.

Δυνατές επιδόσεις σημείωσαν επίσης η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος με 13,3%, το Άγιος Έρωτας II με 16,5% και το MasterChef 10 με 15,2%, δείχνοντας ότι οι ελληνικές σειρές και τα reality κρατούν γερά το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Στα υπόλοιπα προγράμματα, το Το Σόι Σου VI κατέγραψε 19,3%, ενώ το Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: Grand Prize κινήθηκε στο 12,4%. Η Μια Νύχτα Μόνο σημείωσε 11,3%, το Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος 8,7%, η Η Βίλλα των Οργίων (ΑΝΤ1) 7,3%, ενώ τα Real View, Στην Πίεση και Το Παιδί περιορίστηκαν κάτω από 4%.







Late Night ζώνη: «Πρωταγωνιστές V» και «Μεγάλη Εικόνα» πρώτα – ενημέρωση σε χαμηλότερα επίπεδα

Στη late night ζώνη την πρωτιά κατέγραψαν σχεδόν ισότιμα οι Πρωταγωνιστές V με 12,2% και η Μεγάλη Εικόνα με 12,0%, ενώ κοντά κινήθηκε και η Κοινωνία Άνω Κάτω με 4,4%.

Τα προγράμματα ειδήσεων του ΣΚΑΪ, όπως το Πόλεμος στο Ιράν – Η Επόμενη Μέρα, σημείωσαν 6,3%, ενώ το Πρόσωπο με Πρόσωπο κινήθηκε στο 5,3%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της νυχτερινής ζώνης.

Πηγή: tvnea.com