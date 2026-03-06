2026-03-06 10:17:05
Φωτογραφία για Prime Time ζώνη: «Μπαμπά σ’ Αγαπώ» στην κορυφή – δυνατή η «Γη της Ελιάς» και το «Άγιος Έρωτας»

 



Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το Μπαμπά σ’ Αγαπώ με 21,6%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό και καταγράφοντας καθαρή πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54.



Δυνατές επιδόσεις σημείωσαν επίσης η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος με 13,3%, το Άγιος Έρωτας II με 16,5% και το MasterChef 10 με 15,2%, δείχνοντας ότι οι ελληνικές σειρές και τα reality κρατούν γερά το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Στα υπόλοιπα προγράμματα, το Το Σόι Σου VI κατέγραψε 19,3%, ενώ το Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: Grand Prize κινήθηκε στο 12,4%. Η Μια Νύχτα Μόνο σημείωσε 11,3%, το Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος 8,7%, η Η Βίλλα των Οργίων (ΑΝΤ1) 7,3%, ενώ τα Real View, Στην Πίεση και Το Παιδί περιορίστηκαν κάτω από 4%.



Late Night ζώνη: «Πρωταγωνιστές V» και «Μεγάλη Εικόνα» πρώτα – ενημέρωση σε χαμηλότερα επίπεδα

Στη late night ζώνη την πρωτιά κατέγραψαν σχεδόν ισότιμα οι Πρωταγωνιστές V με 12,2% και η Μεγάλη Εικόνα με 12,0%, ενώ κοντά κινήθηκε και η Κοινωνία Άνω Κάτω με 4,4%.

Τα προγράμματα ειδήσεων του ΣΚΑΪ, όπως το Πόλεμος στο Ιράν – Η Επόμενη Μέρα, σημείωσαν 6,3%, ενώ το Πρόσωπο με Πρόσωπο κινήθηκε στο 5,3%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της νυχτερινής ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ : ΗΡΑΚΛΗΣ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ : ΗΡΑΚΛΗΣ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/3/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/3/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Happy Day» σαρώνει – καθαρό προβάδισμα με μεγάλη διαφορά
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Το «Happy Day» σαρώνει – καθαρό προβάδισμα με μεγάλη διαφορά
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Η «Super Κατερίνα» μπροστά
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Η «Super Κατερίνα» μπροστά
Μεσημεριανή ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κρατούν την πρωτιά – κοντά η μάχη πίσω
Μεσημεριανή ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κρατούν την πρωτιά – κοντά η μάχη πίσω
Απογευματινή ζώνη: Το «Live News» οδηγεί την κούρσα – δυνατός ανταγωνισμός στα παιχνίδια
Απογευματινή ζώνη: Το «Live News» οδηγεί την κούρσα – δυνατός ανταγωνισμός στα παιχνίδια
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/3/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/3/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ρεκόρ όλων των εποχών στις θεάσεις του ERTFLIX το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026
Ρεκόρ όλων των εποχών στις θεάσεις του ERTFLIX το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026
Eurovision 2026: Παγωμάρα στον τελικό του Σαν Μαρίνο για την ελληνική συμμετοχή
Eurovision 2026: Παγωμάρα στον τελικό του Σαν Μαρίνο για την ελληνική συμμετοχή
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Χρώμα και πρωτότυπη διαρρύθμιση σε 64τμ
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ: Χρώμα και πρωτότυπη διαρρύθμιση σε 64τμ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟ TERMINATOR
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟ TERMINATOR
Πώς να προετοιμάσετε το σπίτι για την άνοιξη χωρίς μεγάλες αλλαγές
Πώς να προετοιμάσετε το σπίτι για την άνοιξη χωρίς μεγάλες αλλαγές