











Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις», που κατέγραψαν 12,3% στο δυναμικό κοινό και διατήρησαν προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων εκπομπών της ζώνης.

Ακολούθησε το «Live You» με 9,1%, ενώ οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» σημείωσαν 8,8%, παραμένοντας σε κοντινή απόσταση. Στο ίδιο περίπου επίπεδο κινήθηκε και το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», το οποίο κατέγραψε 8,4%.

Πιο χαμηλά βρέθηκε το «Ώρα για Ψυχαγωγία» με 5,8%, ενώ η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» σημείωσε 5,6% στο δυναμικό κοινό.

