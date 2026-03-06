





Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η Super Κατερίνα, η οποία κατέγραψε 15,8% στο δυναμικό κοινό, διατηρώντας σαφές προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι Αταίριαστοι με 12,5%, ενώ το Buongiorno σημείωσε 11,5% και βρέθηκε κοντά στην κορυφή της μάχης για τις πρώτες θέσεις. Σε παρόμοια επίπεδα κινήθηκε και το 10 Παντού, το οποίο κατέγραψε 10,7%, ενώ το Breakfast@Star σημείωσε 10,0%.

Πιο χαμηλά στη ζώνη βρέθηκε Το Πρωινό με 5,0%, ενώ το Πρωίαν σε Είδον περιορίστηκε στο 2,6%.

Πηγή: tvnea.com