Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Happy Day στον Alpha
20.5%
Κοινωνία Ώρα MEGA
13.4%
Σήμερα
11.2%
Ώρα Ελλάδος
10.2%
Καλημέρα Ελλάδα
5.0%
Νωρίς Νωρίς
2.0%
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Super Κατερίνα
15.8%
Αταίριαστοι
12.5%
Buongiorno
11.5%
10 Παντού
10.7%
Breakfast@Star
10.0%
Το Πρωινό
5.0%
Πρωίαν σε Είδον
2.6%
Μεσημεριανή Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
12.3%
Live You
9.1%
Αλήθειες με τη Ζήνα
8.8%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
8.4%
Ώρα για Ψυχαγωγία
5.8%
Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος
5.6%
Απογευματινή Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Live News
17.1%
The Chase
14.2%
Deal
14.0%
Οικογενειακές Ιστορίες
14.0%
Τροχός της Τύχης
12.8%
Rouk Zouk
10.4%
Flat Hunters
7.5%
Στούντιο 4
7.5%
Cash or Trash
7.4%
Ένα Έξυπνο Έξυπνο… Μούτρο
6.4%
Καθαρές Κουβέντες
6.2%
Το Χούμε!
3.4%
Happy Traveller (E)
2.0%
Prime Time
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Μπαμπά σ’ Αγαπώ
21.6%
Το Σόι Σου VI
19.3%
Άγιος Έρωτας II
16.5%
MasterChef 10
15.2%
Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος
13.3%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: Grand Prize
12.4%
Μια Νύχτα Μόνο
11.3%
Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος
8.7%
Η Βίλλα των Οργίων (ΑΝΤ1)
7.3%
Real View
3.5%
Στην Πίεση
3.0%
Το Παιδί
2.5%
Late Night
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Πρωταγωνιστές V
12.2%
Μεγάλη Εικόνα
12.0%
Πόλεμος στο Ιράν – Η Επόμενη Μέρα
6.3%
Πρόσωπο με Πρόσωπο
5.3%
Κοινωνία Άνω Κάτω
4.4%
