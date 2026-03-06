2026-03-06 10:17:05
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company 

Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Happy Day στον Alpha

20.5%

Κοινωνία Ώρα MEGA

13.4%

Σήμερα

11.2%

Ώρα Ελλάδος

10.2%

Καλημέρα Ελλάδα

5.0%

Νωρίς Νωρίς

2.0%

Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Super Κατερίνα

15.8%

Αταίριαστοι

12.5%

Buongiorno

11.5%

10 Παντού

10.7%

Breakfast@Star

10.0%

Το Πρωινό

5.0%

Πρωίαν σε Είδον

2.6%

Μεσημεριανή Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

12.3%

Live You

9.1%

Αλήθειες με τη Ζήνα

8.8%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

8.4%

Ώρα για Ψυχαγωγία

5.8%

Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος

5.6%

Απογευματινή Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Live News

17.1%

The Chase

14.2%

Deal

14.0%

Οικογενειακές Ιστορίες

14.0%

Τροχός της Τύχης

12.8%

Rouk Zouk

10.4%

Flat Hunters

7.5%

Στούντιο 4

7.5%

Cash or Trash

7.4%

Ένα Έξυπνο Έξυπνο… Μούτρο

6.4%

Καθαρές Κουβέντες

6.2%

Το Χούμε!

3.4%

Happy Traveller (E)

2.0%

Prime Time

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Μπαμπά σ’ Αγαπώ

21.6%

Το Σόι Σου VI

19.3%

Άγιος Έρωτας II

16.5%

MasterChef 10

15.2%

Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος

13.3%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: Grand Prize

12.4%

Μια Νύχτα Μόνο

11.3%

Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος

8.7%

Η Βίλλα των Οργίων (ΑΝΤ1)

7.3%

Real View

3.5%

Στην Πίεση

3.0%

Το Παιδί

2.5%

Late Night

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Πρωταγωνιστές V

12.2%

Μεγάλη Εικόνα

12.0%

Πόλεμος στο Ιράν – Η Επόμενη Μέρα

6.3%

Πρόσωπο με Πρόσωπο

5.3%

Κοινωνία Άνω Κάτω

4.4%

Πηγή: tvnea.com
