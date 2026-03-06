Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πρωινή Ενημερωτική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Happy Day στον Alpha20.5%Κοινωνία Ώρα MEGA13.4%Σήμερα11.2%Ώρα Ελλάδος10.2%Καλημέρα Ελλάδα5.0%Νωρίς Νωρίς2.0%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Super Κατερίνα15.8%Αταίριαστοι12.5%Buongiorno11.5%10 Παντού10.7%Breakfast@Star10.0%Το Πρωινό5.0%Πρωίαν σε Είδον2.6%Μεσημεριανή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις12.3%Live You9.1%Αλήθειες με τη Ζήνα8.8%Όπου Υπάρχει Ελλάδα8.4%Ώρα για Ψυχαγωγία5.8%Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος5.6%Απογευματινή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Live News17.1%The Chase14.2%Deal14.0%Οικογενειακές Ιστορίες14.0%Τροχός της Τύχης12.8%Rouk Zouk10.4%Flat Hunters7.5%Στούντιο 47.5%Cash or Trash7.4%Ένα Έξυπνο Έξυπνο… Μούτρο6.4%Καθαρές Κουβέντες6.2%Το Χούμε!3.4%Happy Traveller (E)2.0%Prime TimeΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Μπαμπά σ' Αγαπώ21.6%Το Σόι Σου VI19.3%Άγιος Έρωτας II16.5%MasterChef 1015.2%Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος13.3%Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: Grand Prize12.4%Μια Νύχτα Μόνο11.3%Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος8.7%Η Βίλλα των Οργίων (ΑΝΤ1)7.3%Real View3.5%Στην Πίεση3.0%Το Παιδί2.5%Late NightΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Πρωταγωνιστές V12.2%Μεγάλη Εικόνα12.0%Πόλεμος στο Ιράν – Η Επόμενη Μέρα6.3%Πρόσωπο με Πρόσωπο5.3%Κοινωνία Άνω Κάτω4.4%Πηγή: tvnea.com