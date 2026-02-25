2026-02-25 12:51:22
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2026
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 958
ΝΠΔΔ
Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας
Θέμα: «Ενημέρωση για καταχώριση ΚΑΕΦ στην πλατφόρμα»
Παρακαλούμε όπως μέχρι την Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 να έχετε προβεί στην ολοκλήρωση της καταχώρησης των δικαιούχων ΚΑΕΦ του συλλόγου σας στην πλατφόρμα του ΠΦΣ https://apodosi.pfs.gr/.
Η έγκαιρη ενημέρωση της πλατφόρμας είναι απαραίτητη για την...
.... ομαλή συνέχιση της διαδικασίας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το λογιστήριο.
Με εκτίμηση,
