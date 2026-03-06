2026-03-06 13:30:46
Φωτογραφία για Το «CINDERELA NIGHTS» κάνει σήμερα πρεμιέρα στο OPEN



 Η εκρηκτική Modern Cinderella έρχεται στο OPEN και κάνει πρεμιέρα απόψε, Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 23:30 με τη νέα εκπομπή «CINDERELA NIGHTS».

Μια φρέσκια και ανατρεπτική late-night εκπομπή είναι εδώ για να δώσει διαφορετικό τόνο στα βράδια μας. Σε ένα σύγχρονο και ατμοσφαιρικό σκηνικό, η γνωστή influencer Modern Cinderella, κάθε εβδομάδα συναντά πρόσωπα που θαυμάζουμε, αγαπάμε και μας εμπνέουν.

Καλλιτέχνες, δημιουργοί και προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους μιλούν ανοιχτά για τη ζωή τους, την πορεία τους, τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και αποκαλύπτονται έτσι όπως δεν τους έχουμε ξαναδεί. Το «CINDERELA NIGHTS», υπόσχεται να φέρει στο προσκήνιο συζητήσεις που ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα και απ’ όλα όσα έχουμε συνηθίσει.

Σε κάθε επεισόδιο, η Modern Cinderella έχει ετοιμάσει και μια ιδιαίτερη δοκιμασία για τους καλεσμένους της. Ξεχωριστά challenges και games, με μια παρεϊστική και νεανική διάθεση που προσφέρουν άφθονο γέλιο και διασκεδαστικές εκπλήξεις.

Πρώτοι καλεσμένοι η Marseaux και ο Solmeister, έρχονται και δίνουν ρυθμό σε μια πρεμιέρα που θα τα έχει όλα!

Μια βραδινή συνάντηση γεμάτη αυθεντικότητα, αυθορμητισμό, θετική ενέργεια και ιστορίες που αξίζει να ακουστούν.

«CINDERELA NIGHTS», με τη Modern Cinderella_ Πρεμιέρα απόψε, Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 23:30 στο OPEN





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΟΔΥ: 6 θάνατοι από γρίπη, κανένας με CoViD και μείωση RSV
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΟΔΥ: 6 θάνατοι από γρίπη, κανένας με CoViD και μείωση RSV
«f+ΖΗΝ» με την Κατερίνα Στικούδη – Η νέα εκπομπή στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ κάνει πρεμιέρα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«f+ΖΗΝ» με την Κατερίνα Στικούδη – Η νέα εκπομπή στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ κάνει πρεμιέρα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«f+ΖΗΝ» με την Κατερίνα Στικούδη – Η νέα εκπομπή στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ κάνει πρεμιέρα
«f+ΖΗΝ» με την Κατερίνα Στικούδη – Η νέα εκπομπή στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ κάνει πρεμιέρα
Το Moment του ΑΝΤ1 κάνει πρεμιέρα - Ποια μέρα θα παίζει;
Το Moment του ΑΝΤ1 κάνει πρεμιέρα - Ποια μέρα θα παίζει;
Ο Θέμης Μάλλης Διευθυντή Προγράμματος του OPEN
Ο Θέμης Μάλλης Διευθυντή Προγράμματος του OPEN
Ξαφνική αποχώρηση στην Διεύθυνση προγράμματος του OPEN
Ξαφνική αποχώρηση στην Διεύθυνση προγράμματος του OPEN
Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» κάνει σήμερα πρεμιέρα στο OPEN
Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» κάνει σήμερα πρεμιέρα στο OPEN
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/3/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/3/2026)
Εκτυπώσιμα αρχεία για την ενημέρωση των ασθενών για τη διαδικασία αίτησης στην πλατφόρμα των ΦΥΚ
Εκτυπώσιμα αρχεία για την ενημέρωση των ασθενών για τη διαδικασία αίτησης στην πλατφόρμα των ΦΥΚ
Καιρός Να Ξανασκεφτούμε Το Τρένο.
Καιρός Να Ξανασκεφτούμε Το Τρένο.
Σε ακρόαση, ΟΣΕ και Hellenic Train για τον Προαστιακό που μπήκε στη γραμμή του Μετρό
Σε ακρόαση, ΟΣΕ και Hellenic Train για τον Προαστιακό που μπήκε στη γραμμή του Μετρό
ΟΣΕ: «Μόνο 70 κιλά έχω κλέψει» – Η ατάκα Ρομά όταν τον έπιασαν να ξηλώνει καλώδια χαλκού
ΟΣΕ: «Μόνο 70 κιλά έχω κλέψει» – Η ατάκα Ρομά όταν τον έπιασαν να ξηλώνει καλώδια χαλκού