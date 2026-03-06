Το «f+ΖΗΝ» με την Κατερίνα Στικούδη, η νέα εκπομπή με επίκεντρο την άσκηση, την ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής, κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, στις 10:30, φέρνοντας στο προσκήνιο έναν σύγχρονο τρόπο ζωής που βασίζεται στη σωματική άσκηση, στην ισορροπία και στην προσωπική φροντίδα, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν ουσιαστικό οδηγό ευζωίας για μικρούς και μεγάλους.Κάθε εβδομάδα, το «f+ΖΗΝ» παρουσιάζει σύγχρονες μορφές άθλησης, θέματα διατροφής και ψυχικής ισορροπίας, ενώ φωτίζει ιστορίες ανθρώπων που βελτίωσαν τη ζωή τους μέσα από την κίνηση. Παράλληλα, φιλοξενεί συνεντεύξεις με κορυφαίους αθλητές, Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, αναδεικνύοντας τη διαδρομή και τις αξίες τους. Με έμφαση στην πρόληψη και στην ενδυνάμωση, η εκπομπή συνδέει τη γνώση με την καθημερινότητα και απευθύνεται σε όλη την οικογένεια, λειτουργώντας ως ένα σύγχρονο «σπίτι ευεξίας».Στην παρουσίαση βρίσκεται η Κατερίνα Στικούδη, η οποία φέρνει στην εκπομπή τη δική της εμπειρία και τη στενή της σχέση με τον αθλητισμό. Έχοντας υπάρξει πρωταθλήτρια κολύμβησης, τα τελευταία χρόνια ασχολείται συστηματικά με το CrossFit, στο οποίο έχει διακριθεί. Με τη θετική της ενέργεια και την αμεσότητά της, η Κατερίνα συμμετέχει δυναμικά στις δραστηριότητες της εκπομπής, δοκιμάζει αθλήματα και μεταφέρει στο κοινό την αυθεντικότητα και τη χαρά της προσπάθειας.Την παρουσιάστρια πλαισιώνει μια ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών από τον χώρο της υγείας και της άσκησης, που μοιράζονται την επιστημονική γνώση μέσα από σχολιασμό και πρακτικές συμβουλές.Στην ομάδα συμμετέχουν η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και διδάκτωρ ΕΚΠΑ Μάντη Περσάκη, ο φυσικοθεραπευτής Δημήτρης Δήμας, ο διατροφολόγος και καθηγητής Διαιτολογίας και Βιοϊατρικής Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας, ο αθλητίατρος και χειρουργός ορθοπεδικός Βασίλης Οικονομούλας, η ψυχολόγος Μελίνα Linden, o φυσικοθεραπευτής και διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Κωνσταντίνος Μυλωνάς, ο επανορθωτικός πλαστικός χειρουργός Κωνσταντίνος Μακρυγιώργης, η ψυχολόγος και δασκάλα χορού Μυρτώ Κιτεμέ και ο αρχιτέκτονας τοπίου, ειδικός σε θέματα περιβάλλοντος, Μάριος Γκρόγκος.Το «f+ΖΗΝ» είναι μια πρόσκληση να επιλέγουμε να ζούμε καλύτερα, κάθε μέρα.Παρουσίαση: Κατερίνα ΣτικούδηΣκηνοθεσία: Βίτων ΜπεσδεμιώτηςΑρχισυνταξία: Νάσια ΚόλλιαΠαραγωγός: Πάνος ΡάλληςΠρεμιέρα – Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, στις 10:30Eπεισόδιο 1ο: «Ένα επεισόδιο αφιερωμένο στη γυναικεία ενδυνάμωση,με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας»Το νέο ταξίδι ευεξίας της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ αρχίζει με την πρεμιέρα της εκπομπής «f+ΖΗΝ», με παρουσιάστρια την Κατερίνα Στικούδη, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, στις 10:30, με ένα επεισόδιο αφιερωμένο στη γυναικεία ενδυνάμωση, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.Το πρώτο επεισόδιο φωτίζει τη σχέση της γυναίκας με την κίνηση, το σώμα και την αυτοφροντίδα, μέσα από ιστορίες που αναδεικνύουν την επιμονή, την αποδοχή και την προσωπική εξέλιξη.Η εκπομπή αρχίζει με γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που επιστρέφουν στα παιδικά τους όνειρα μέσα από το μπαλέτο, ανακαλύπτοντας ξανά τη χαρά της κίνησης και της έκφρασης. Το μπαλέτο ως μορφή άσκησης συμβάλλει στη βελτίωση της στάσης του σώματος, της ευλυγισίας και της ισορροπίας, ενώ παράλληλα ενισχύει τη μνήμη και προσφέρει διασκέδαση και ψυχική εκτόνωση.Ακολουθεί το CrossFit, το δυναμικό πρόγραμμα εκγύμνασης με το οποίο η Κατερίνα ασχολείται συστηματικά τα τελευταία χρόνια, έχοντας διακριθεί και σε αγώνες. Γυναίκες διαφορετικών ηλικιών μοιράζονται την εμπειρία τους, αποδεικνύοντας πως η ενδυνάμωση δεν έχει όρια και ότι η άσκηση μπορεί να αποτελέσει πηγή αυτοπεποίθησης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σωματική και ψυχική ευεξία.Στη συνέχεια, η Κατερίνα δοκιμάζει τις δυνάμεις της στο Beach Volley μαζί με την Έφη Σφυρή, μια αθλήτρια που υπήρξε πρωτοπόρος του αθλήματος στην Ελλάδα, με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και ολυμπιακές συμμετοχές. Σήμερα, συνεχίζει να μεταδίδει την εμπειρία και τη φιλοσοφία της ως προπονήτρια και συγγραφέας. Μιλά για τις απαιτήσεις του αθλήματος, τις επιτυχίες της με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδας και τη συναρπαστική προσωπική της διαδρομή.Ο διατροφολόγος και καθηγητής Διαιτολογίας και Βιοϊατρικής Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας δίνει πρακτικές συμβουλές διατροφής για γερά οστά και ενέργεια.Ακολουθεί η βρεφική κολύμβηση, όπου η Κατερίνα μπαίνει στην πισίνα με τον δίχρονο γιο της, Νίκο, και μαζί με τη Μάρα Δαρμουσλή, μοιράζονται την εμπειρία της κοινής άσκησης με τα παιδιά τους, αναδεικνύοντας τα οφέλη της κολύμβησης στην ανάπτυξη και το δέσιμο γονέα – παιδιού. Η Μάρα μιλά για τη διαφορά ηλικίας των δύο παιδιών της και, μέσα από μια ειλικρινή συζήτηση με την Κατερίνα, μοιράζεται εμπειρίες body shaming στον χώρο του θεάματος. Μαζί σχολιάζουν την πίεση των προτύπων ομορφιάς και την κριτική που συχνά δέχονται οι γυναίκες για τα κιλά μετά την εγκυμοσύνη, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο για την αποδοχή και την αυτοεκτίμηση.Το επεισόδιο ολοκληρώνεται με την πρωταθλήτρια του Βάδην, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, η οποία με τις επιτυχίες και το ψυχικό της σθένος έχει γίνει σύμβολο πίστης και επιμονής. Μιλά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πορεία της, καθώς και για τη μάχη της με τη νευρική ανορεξία, την οποία κατάφερε να ξεπεράσει μέσα από τον αθλητισμό και τη δύναμη της θέλησης.Στο πλευρό της Κατερίνας Στικούδη βρίσκεται ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων από τον χώρο της υγείας και της άσκησης, οι οποίοι σχολιάζουν και προσφέρουν πρακτικές συμβουλές, συνδέοντας τις προσωπικές ιστορίες με την επιστημονική γνώση.Στο πρώτο επεισόδιο συμμετέχουν η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και διδάκτωρ ΕΚΠΑ Μάντη Περσάκη, ο φυσικοθεραπευτής Δημήτρης Δήμας, ο διατροφολόγος και καθηγητής Διαιτολογίας και Βιοϊατρικής Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας, ο αθλητίατρος και χειρουργός ορθοπεδικός Βασίλης Οικονομούλας και η ψυχολόγος και δασκάλα χορού Μυρτώ Κιτεμέ.Με βασικό μήνυμα ότι η υγεία και η ευεξία αποτελούν δικαίωμα και επιλογή ζωής, το «f+ΖΗΝ» φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένας σύγχρονος οδηγός ποιότητας ζωής, φέρνοντας στο προσκήνιο ιστορίες που εμπνέουν και κινητοποιούν.Πηγή: tvnea.com