2026-03-02 12:28:00

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επιστροφή του θρυλικού τηλεπαιχνιδιού Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ», απόψε στις 20:00, στο OPEN. Το παιχνίδι ξεκινάει! Οι ερωτήσεις πέφτουν βροχή! Ποιος είναι «Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ»; Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή στις 20:00 στο OPEN.



Η αγωνία κορυφώνεται, οι παίχτες έχουν πάρει τη θέση τους και είναι αποφασισμένοι να φτάσουν ως το τέλος. Απέναντί τους, η μία και μοναδική Μαρία Μπακοδήμου, έτσι όπως δεν την έχουμε ξαναδεί. Σχολιάζει με το αιχμηρό της χιούμορ, αιφνιδιάζει τους παίχτες, θέτει τις ερωτήσεις και περιμένει μόνο σωστές απαντήσεις. Γιατί το κάθε λάθος κοστίζει ακριβά!



Ο ρυθμός είναι καταιγιστικός, οι απαιτήσεις αυξάνονται και οι πιο δυνατοί θα είναι αυτοί που θα αντέξουν. Μία δοκιμασία γνώσεων, ψυχραιμίας, ταχύτητας και στρατηγικής. Ποιος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 10.000 ευρώ και ποιος θα είναι «O ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» ;



Το παιχνίδι που αγαπήθηκε από το κοινό και έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία σε 46 χώρες επιστρέφει πιο δυναμικό, πιο σύγχρονο και πιο συναρπαστικό από ποτέ, με ανανεωμένη αισθητική και ακόμα μεγαλύτερη ένταση.



Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» με τη Μαρία Μπακοδήμου:



Πρεμιέρα, απόψε στις 20:00 στο OPEN



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ