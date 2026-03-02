2026-03-02 12:28:00
Φωτογραφία για Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» κάνει σήμερα πρεμιέρα στο OPEN
Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επιστροφή του θρυλικού τηλεπαιχνιδιού Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ», απόψε στις 20:00, στο OPEN. Το παιχνίδι ξεκινάει! Οι ερωτήσεις πέφτουν βροχή! Ποιος είναι «Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ»; Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή στις 20:00 στο OPEN.

Η αγωνία κορυφώνεται, οι παίχτες έχουν πάρει τη θέση τους και είναι αποφασισμένοι να φτάσουν ως το τέλος. Απέναντί τους, η μία και μοναδική Μαρία Μπακοδήμου, έτσι όπως δεν την έχουμε ξαναδεί. Σχολιάζει με το αιχμηρό της χιούμορ, αιφνιδιάζει τους παίχτες, θέτει τις ερωτήσεις και περιμένει μόνο σωστές απαντήσεις. Γιατί το κάθε λάθος κοστίζει ακριβά!

Ο ρυθμός είναι καταιγιστικός, οι απαιτήσεις αυξάνονται και οι πιο δυνατοί θα είναι αυτοί που θα αντέξουν. Μία δοκιμασία γνώσεων, ψυχραιμίας, ταχύτητας και στρατηγικής. Ποιος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 10.000 ευρώ και ποιος θα είναι «O ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» ;

Το παιχνίδι που αγαπήθηκε από το κοινό και έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία σε 46 χώρες επιστρέφει πιο δυναμικό, πιο σύγχρονο και πιο συναρπαστικό από ποτέ, με ανανεωμένη αισθητική και ακόμα μεγαλύτερη ένταση.

Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» με τη Μαρία Μπακοδήμου:

Πρεμιέρα, απόψε στις 20:00 στο OPEN

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σάκης Τανιμανίδης στο «κάδρο» του ΣΚΑΪ – Κρίση σχέσεων με ΑΝΤ1 ανοίγει δρόμο για νέα συνεργασία;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σάκης Τανιμανίδης στο «κάδρο» του ΣΚΑΪ – Κρίση σχέσεων με ΑΝΤ1 ανοίγει δρόμο για νέα συνεργασία;
Κατερίνα Καινούργιου: Οι κριτικές ήταν λίγο υποκινούμενες από τα γραφεία Τύπου κάποιων καναλιών...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κατερίνα Καινούργιου: Οι κριτικές ήταν λίγο υποκινούμενες από τα γραφεία Τύπου κάποιων καναλιών...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το OPEN ανεβάζει στροφές με την επικαιρότητα...
Το OPEN ανεβάζει στροφές με την επικαιρότητα...
Modern Cinderella: Από το YouTube στην τηλεόραση με δική της εκπομπή στο OPEN
Modern Cinderella: Από το YouTube στην τηλεόραση με δική της εκπομπή στο OPEN
Τέλος συνεργασίας για Κώστα Δόξα στο «Just the 2 of Us» - Η ανακοίνωση του OPEN
Τέλος συνεργασίας για Κώστα Δόξα στο «Just the 2 of Us» - Η ανακοίνωση του OPEN
Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου
Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου
Flat Hunters: Χαμηλή πρεμιέρα σε μια «παράξενη» ημέρα – Θα ξεπεράσει το 5Χ5;
Flat Hunters: Χαμηλή πρεμιέρα σε μια «παράξενη» ημέρα – Θα ξεπεράσει το 5Χ5;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ιστορική ντίζελ μηχανή κινείται προς το μέλλον μηδενικών εκπομπών ρύπων στην Αγγλία
Ιστορική ντίζελ μηχανή κινείται προς το μέλλον μηδενικών εκπομπών ρύπων στην Αγγλία
ΕΟΠΥΥ: Οι στόχοι του 2026 για το φάρμακο: Τι προβλέπεται για clawback - συνταγογράφηση
ΕΟΠΥΥ: Οι στόχοι του 2026 για το φάρμακο: Τι προβλέπεται για clawback - συνταγογράφηση
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ανατροπή στην κορυφή με το «Καλημέρα» πρώτο
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ανατροπή στην κορυφή με το «Καλημέρα» πρώτο
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτοι οι «Δεκατιανοί» – οριακή μάχη με τον Μάνεση
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτοι οι «Δεκατιανοί» – οριακή μάχη με τον Μάνεση
Μεσημεριανή και Απογευματινή ζώνη: Μπροστά ο «Τροχός της Τύχης»
Μεσημεριανή και Απογευματινή ζώνη: Μπροστά ο «Τροχός της Τύχης»