2026-03-06 15:41:23

πηγή φωτό: δήμος ΚορινθίωνΟλοκληρώθηκε η ανάπλαση του χώρου στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Κορίνθου.Ήδη, έγινε και η τελετή παράδοσης του έργου στο δήμο Κορινθίων. Ο χώρος, πήρε ξανά ζωή. Υπήρξε ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, στον Σταθμό του τρένου της Κορίνθου.ertnews.gr Ένα έργο, που άλλαξε την εικόνα της περιοχής. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Σταθμού, παρουσία εκπροσώπων sidirodromikanea

