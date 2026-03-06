2026-03-06 15:41:23
Φωτογραφία για Μπιμπελό ομορφιάς ο σιδηροδρομικός σταθμός της Κορίνθου
πηγή φωτό: δήμος ΚορινθίωνΟλοκληρώθηκε η ανάπλαση του χώρου στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Κορίνθου.Ήδη, έγινε και η τελετή παράδοσης του έργου στο δήμο Κορινθίων. Ο χώρος, πήρε ξανά ζωή. Υπήρξε ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, στον Σταθμό του τρένου της Κορίνθου.ertnews.gr Ένα έργο, που άλλαξε την εικόνα της περιοχής. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Σταθμού, παρουσία εκπροσώπων sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το παιδικό κανάλι Keedoo διαθέσιμο στην COSMOTE TV
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το παιδικό κανάλι Keedoo διαθέσιμο στην COSMOTE TV
Η Τουρκία έχει εκσυγχρονίσει 60 σιδηροδρομικούς σταθμούς σε ένα χρόνο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Τουρκία έχει εκσυγχρονίσει 60 σιδηροδρομικούς σταθμούς σε ένα χρόνο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Την Πέμπτη παραδίδεται σε χρήση το έργο της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του πρώην Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου
Την Πέμπτη παραδίδεται σε χρήση το έργο της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του πρώην Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου
Θανάσης Κασόλας : Δημοπρατήθηκε ο Παιδικός Σταθμός Πλαγιάς – 2 εκατομμύρια ευρώ για το μέλλον των παιδιών μας και του τόπου μας
Θανάσης Κασόλας : Δημοπρατήθηκε ο Παιδικός Σταθμός Πλαγιάς – 2 εκατομμύρια ευρώ για το μέλλον των παιδιών μας και του τόπου μας
Αγγλία: Σιδηροδρομικός σταθμός χρησιμοποιεί αρπακτικά πουλιά για να αποτρέψει τα περιστέρια!
Αγγλία: Σιδηροδρομικός σταθμός χρησιμοποιεί αρπακτικά πουλιά για να αποτρέψει τα περιστέρια!
Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός «Σύνταγμα» μετά από απόπειρα αυτοκτονίας
Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός «Σύνταγμα» μετά από απόπειρα αυτοκτονίας
UNIFE: Ο σιδηροδρομικός τομέας πρωτοπορεί
UNIFE: Ο σιδηροδρομικός τομέας πρωτοπορεί
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Κώστας Χατζής και ο Θοδωρής Φέρρη στη σκηνή του J2US
Ο Κώστας Χατζής και ο Θοδωρής Φέρρη στη σκηνή του J2US
«f+ΖΗΝ» με την Κατερίνα Στικούδη – Η νέα εκπομπή στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ κάνει πρεμιέρα
«f+ΖΗΝ» με την Κατερίνα Στικούδη – Η νέα εκπομπή στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ κάνει πρεμιέρα
Το «CINDERELA NIGHTS» κάνει σήμερα πρεμιέρα στο OPEN
Το «CINDERELA NIGHTS» κάνει σήμερα πρεμιέρα στο OPEN
ΕΟΔΥ: 6 θάνατοι από γρίπη, κανένας με CoViD και μείωση RSV
ΕΟΔΥ: 6 θάνατοι από γρίπη, κανένας με CoViD και μείωση RSV
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/3/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/3/2026)