To παιδικό κανάλι Keedoo εντάσσεται, από την Παρασκευή 6 Μαρτίου, στην πλατφόρμα της COSMOTE TV και οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν μέσω της streaming και της δορυφορικής υπηρεσίας στη θέση 603.

Απευθυνόμενο σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, το πρόγραμμα του Keedoo περιλαμβάνει κινούμενα σχέδια, καθώς και εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές σειρές, όπως τα δημοφιλή «Playmobil Adventures Of Ayuma», «Chuggington» και «Super Wings».

Με την ένταξη του καναλιού στην πλατφόρμα της, η COSMOTE TV ενισχύει περαιτέρω το πλούσιο παιδικό της χαρτοφυλάκιο, στο οποίο περιλαμβάνονται τα κανάλια Disney Channel, Disney Junior, BabyTV, Smile TV και ducktv, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές ποιοτικής ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα μπορούν να παρακολουθούν το πρόγραμμα του Keedoo και ετεροχρονισμένα, μέσω της υπηρεσίας Replay TV.

