2026-03-06 13:30:47
Φωτογραφία για Ο Κώστας Χατζής και ο Θοδωρής Φέρρη στη σκηνή του J2US
Αυτό το Σάββατο, ο Νίκος Κοκλώνης υποδέχεται στο J2US δύο σπουδαίους καλλιτέχνες. Ο Κώστας Χατζής και ο Θοδωρής Φέρρης θα συνυπάρξουν στη σκηνή του show σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση που θα μας χαρίσει πρωτόγνωρες στιγμές, γεμάτες συναίσθημα.

Δύο διαφορετικές διαδρομές. Δύο γενιές που συναντιούνται.

Μια κοινή αγάπη που γίνεται ιστορία: η δύναμη της μουσικής που μας ενώνει.

Ο εμβληματικός Κώστας Χατζής, ξεχωριστός και πρωτοπόρος εκπρόσωπος του κοινωνικού τραγουδιού, που με τη γήινη, βελούδινη φωνή και την κιθάρα του εδώ και δεκαετίες μεταδίδει πανανθρώπινα μηνύματα μέσα από τους στίχους και τις μελωδίες του, θα μαγέψει τη σκηνή του J2US με συγκίνηση, αυθεντικότητα και βαθύ συναίσθημα, υπενθυμίζοντας τη δύναμη των τραγουδιών που αντέχουν στον χρόνο και γεφυρώνουν κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές .

Ο Θοδωρής Φέρρης, ένας από τους πιο αγαπημένους και δημοφιλείς καλλιτέχνες της σύγχρονης λαϊκής μουσικής, έρχεται στο J2US για να μας ξεσηκώσει με τις εκρηκτικές επιτυχίες του
. Με τη χαρακτηριστική φωνή και το πάθος του στη σκηνή έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και να κερδίσει την αγάπη του κοινού σε κάθε του εμφάνιση, που τον έχει εκτοξεύσει στην κορυφή των προτιμήσεών του, με εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο. Aυτό το Σάββατο θα μας χαρίσει «Άλλη μια εμπειρία», από αυτές που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Δύο απολαυστικοί καλλιτέχνες σε μια ανεπανάληπτη μουσική συνάντηση.

Δύο σπουδαίες μουσικές πορείες ενώνονται σε μια σκηνή, τη σκηνή του J2US .

Και αυτό το Σάββατο η μουσική έχει τον πρώτο λόγο!

Το J2US δεν είναι απλώς ένα show.

Είναι το τηλεοπτικό πάρτυ που περιμένουμε όλη την εβδομάδα.

Ζήσε το πάρτυ, στο OPEN !

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«f+ΖΗΝ» με την Κατερίνα Στικούδη – Η νέα εκπομπή στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ κάνει πρεμιέρα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«f+ΖΗΝ» με την Κατερίνα Στικούδη – Η νέα εκπομπή στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ κάνει πρεμιέρα
Το παιδικό κανάλι Keedoo διαθέσιμο στην COSMOTE TV
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το παιδικό κανάλι Keedoo διαθέσιμο στην COSMOTE TV
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κώστας Κατσιάνος: «Το δημογραφικό “σβήνει” την επαρχία – και μαζί απειλεί τα μονοεδρικά φαρμακεία» (video)
Κώστας Κατσιάνος: «Το δημογραφικό “σβήνει” την επαρχία – και μαζί απειλεί τα μονοεδρικά φαρμακεία» (video)
Το 2ο Live του J2US - Αυτός είναι ο τραγουδιστής που θα ανέβει στην σκηνή...
Το 2ο Live του J2US - Αυτός είναι ο τραγουδιστής που θα ανέβει στην σκηνή...
Κατερίνα Γκαγκάκη για J2US: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι – Η λέξη trash δεν έχει θέση στα μεγάλα κανάλια»
Κατερίνα Γκαγκάκη για J2US: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι – Η λέξη trash δεν έχει θέση στα μεγάλα κανάλια»
Λιάγκας: «Ορισμένα κομμάτια του J2US ήταν για τα… σκουπίδια»
Λιάγκας: «Ορισμένα κομμάτια του J2US ήταν για τα… σκουπίδια»
J2US: Αυτή θα δώσει το παρόν στα παρασκήνια του show...
J2US: Αυτή θα δώσει το παρόν στα παρασκήνια του show...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το «CINDERELA NIGHTS» κάνει σήμερα πρεμιέρα στο OPEN
Το «CINDERELA NIGHTS» κάνει σήμερα πρεμιέρα στο OPEN
ΕΟΔΥ: 6 θάνατοι από γρίπη, κανένας με CoViD και μείωση RSV
ΕΟΔΥ: 6 θάνατοι από γρίπη, κανένας με CoViD και μείωση RSV
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/3/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/3/2026)
Εκτυπώσιμα αρχεία για την ενημέρωση των ασθενών για τη διαδικασία αίτησης στην πλατφόρμα των ΦΥΚ
Εκτυπώσιμα αρχεία για την ενημέρωση των ασθενών για τη διαδικασία αίτησης στην πλατφόρμα των ΦΥΚ
Καιρός Να Ξανασκεφτούμε Το Τρένο.
Καιρός Να Ξανασκεφτούμε Το Τρένο.