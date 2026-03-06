Αυτό το Σάββατο, ο Νίκος Κοκλώνης υποδέχεται στο J2US δύο σπουδαίους καλλιτέχνες. Ο Κώστας Χατζής και ο Θοδωρής Φέρρης θα συνυπάρξουν στη σκηνή του show σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση που θα μας χαρίσει πρωτόγνωρες στιγμές, γεμάτες συναίσθημα.Δύο διαφορετικές διαδρομές. Δύο γενιές που συναντιούνται.Μια κοινή αγάπη που γίνεται ιστορία: η δύναμη της μουσικής που μας ενώνει.Ο εμβληματικός Κώστας Χατζής, ξεχωριστός και πρωτοπόρος εκπρόσωπος του κοινωνικού τραγουδιού, που με τη γήινη, βελούδινη φωνή και την κιθάρα του εδώ και δεκαετίες μεταδίδει πανανθρώπινα μηνύματα μέσα από τους στίχους και τις μελωδίες του, θα μαγέψει τη σκηνή του J2US με συγκίνηση, αυθεντικότητα και βαθύ συναίσθημα, υπενθυμίζοντας τη δύναμη των τραγουδιών που αντέχουν στον χρόνο και γεφυρώνουν κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές .Ο Θοδωρής Φέρρης, ένας από τους πιο αγαπημένους και δημοφιλείς καλλιτέχνες της σύγχρονης λαϊκής μουσικής, έρχεται στο J2US για να μας ξεσηκώσει με τις εκρηκτικές επιτυχίες του. Με τη χαρακτηριστική φωνή και το πάθος του στη σκηνή έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και να κερδίσει την αγάπη του κοινού σε κάθε του εμφάνιση, που τον έχει εκτοξεύσει στην κορυφή των προτιμήσεών του, με εκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο. Aυτό το Σάββατο θα μας χαρίσει «Άλλη μια εμπειρία», από αυτές που δεν πρέπει να χάσει κανείς!Δύο απολαυστικοί καλλιτέχνες σε μια ανεπανάληπτη μουσική συνάντηση.Δύο σπουδαίες μουσικές πορείες ενώνονται σε μια σκηνή, τη σκηνή του J2US .Και αυτό το Σάββατο η μουσική έχει τον πρώτο λόγο!Το J2US δεν είναι απλώς ένα show.Είναι το τηλεοπτικό πάρτυ που περιμένουμε όλη την εβδομάδα.Ζήσε το πάρτυ, στο OPEN !Πηγή: tvnea.com