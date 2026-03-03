2026-03-03 13:12:59
Φωτογραφία για Την Πέμπτη παραδίδεται σε χρήση το έργο της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του πρώην Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου
Τι περιλαμβάνει η ανάπλαση και για ποιους λόγους έχει ξεχωριστή σημασίαΟ Δήμος Κορινθίων προσκαλεί κάθε Κορίνθιο στον πρώην Σιδηροδρομικό Σταθμό Κορίνθου, όπου την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026, στις 6.00 μμ παραδίδεται σε χρήση το έργο της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου.korinthostv.gr Ένα έργο υψηλής αισθητικής, που μεταμορφώνει ένα ιστορικό σημείο της πόλης σε έναν σύγχρονο, ανοιχτό χώρο ζωής. sidirodromikanea
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου την Παρασκευή 6 Μαρτίου.
Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου την Παρασκευή 6 Μαρτίου.
Αγγλία: Γυναίκα μεταμφιέστηκε σε άντρα για να βρει δουλειά στον σιδηρόδρομο!
Αγγλία: Γυναίκα μεταμφιέστηκε σε άντρα για να βρει δουλειά στον σιδηρόδρομο!
