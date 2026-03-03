2026-03-03 13:12:59

Τι περιλαμβάνει η ανάπλαση και για ποιους λόγους έχει ξεχωριστή σημασίαΟ Δήμος Κορινθίων προσκαλεί κάθε Κορίνθιο στον πρώην Σιδηροδρομικό Σταθμό Κορίνθου, όπου την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026, στις 6.00 μμ παραδίδεται σε χρήση το έργο της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου.korinthostv.gr Ένα έργο υψηλής αισθητικής, που μεταμορφώνει ένα ιστορικό σημείο της πόλης σε έναν σύγχρονο, ανοιχτό χώρο ζωής. sidirodromikanea

