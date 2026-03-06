Πράσα, σπανάκι και αυγά- ένα από τα αγαπημένα μας φαγητά!

2026-03-06 16:29:48

Η κουζίνα μας είναι και πρέπει να είναι το καλύτερο φυσικό μας φαρμακείο.



Μικρές, σταθερές επιλογές τροφίμων μπορούν να κάνουν ΜΕΓΑΛΗ διαφορά στον τρόπο που κοιμόμαστε,



σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε κάθε μέρα.



-. ένα ακτινίδιο πριν τον ύπνο και έχουμε καλύτερη ποιότητα ύπνου



-. σπανάκι τακτικά στο τραπέζι μας και ποστηρίζει την υγιή ροή του αίματος



-. κόκκινα σταφύλια και τα αντιοξειδωτικά τους προστατεύουν τον εγκέφαλό μας!



-. γλυκοπατάτες για την υγεία του εντερικού μας κόσμου, λειτουργούν ως πρεβιοτικά και γιατί αποτελούν εξαιρετική διατροφική επιλογή για τη βελτίωση της διάθεσής μας!



Και ναι, δεν χρειάζεστε περίπλοκα συμπληρώματα, απλώς πιο έξυπνες επιλογές όταν κάνουμε τα ψώνια μας συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/prasa-spanaki-kai-ayga-ena-apo-ta-agapimena-mas-fagita/



