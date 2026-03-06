Ένα πραγματικά ξεχωριστό καλλωπιστικό με πολύ ιδιαίτερης εμφάνισης λουλούδια.

Το Αβούτιλο ξεχωρίζει για τα κρεμαστά άνθη του, το ανάλαφρο φύλλωμα και τη μεγάλη περίοδο ανθοφορίας, ενώ δεν ανήκει στα απαιτητικά φυτά και δεν χρειάζεται ιδιαίτερες φροντίδες.

Γενικά χαρακτηριστικά

Abutilon striatum είναι η βοτανολογική ονομασία του και πρόκειται για πολυετή και αειθαλή θάμνο γρήγορης ανάπτυξης, που ανήκει στην οικογένεια των Malvaceae, στην ίδια οικογένεια με τον Ιβίσκο και τη Μολόχα και με καταγωγή από περιοχές της Νότιας Αμερικής.

Το ύψος του μπορεί να φτάσει από 1,5 έως 3 μέτρα και η παράπλευρη ανάπτυξή του περίπου το ένα μέτρο.

Το πλούσιο φύλλωμα αποτελείται από ανοιχτοπράσινα και ελαφρώς λοβωτά φύλλα που θυμίζουν εκείνα του Σφένδαμου και έχουν μέγεθος 15–20cm.

Τα άνθη είναι κρεμαστά σε χρώμα πορτοκαλί, κόκκινο ή κίτρινο ανάλογα με την ποικιλία και διαθέτουν χαρακτηριστικές νευρώσεις, που δίνουν στο λουλούδι πολύ ιδιαίτερη όψη ειδικά πριν ανοίξουν πλήρως τα πέταλα. Στο στάδιο αυτό τόσο το σχήμα του λουλουδιού όσο και ο μεγάλος στήμονας στο κέντρο δημιουργούν όψη καμπάνας. Από τη μορφή αυτή προέρχεται και η ονομασία Καμπανούλα, όπως συχνά αποκαλείται το Αβούτιλο.

Η καλλωπιστική αξία του οφείλεται κυρίως στην ιδιαίτερη μορφολογία των λουλουδιών αλλά και στην πλούσια και εκτεταμένης διάρκειας ανθοφορία, καθώς μπορεί να καλλιεργηθεί με μορφή θάμνου, αναρριχώμενου ή και χαμηλού δέντρου.

Είναι κατάλληλο για φύτευση τόσο απευθείας στο έδαφος όσο και σε μεγάλου μεγέθους γλάστρες.

Φροντίδα Χώμα

Χρησιμοποιήστε για το Αβούτιλο ένα ελαφρύ εμπλουτισμένο φυτόχωμα με πολύ καλή αποστράγγιση.

Θέση

Αναπτύσσεται καλύτερα σε φωτεινά σημεία, προστατευμένα από τον μεσημεριανό ήλιο και τον έντονο αέρα. Ευδοκιμεί ικανοποιητικά και σε ημισκιερές θέσεις, αλλά με μειωμένη ανθοφορία.

Είναι ευαίσθητο κυρίως σε συνθήκες παγετού και παρατεταμένων χαμηλών θερμοκρασιών. Την περίοδο του χειμώνα φυτά τοποθετημένα σε γλάστρα μπορούν να μεταφερθούν σε εσωτερικό ηλιόλουστο σημείο.

Πότισμα

Το Αβούτιλο χρειάζεται αρκετή υγρασία, όμως το χώμα του πρέπει να διαθέτει πολύ καλή αποστράγγιση. Άνοιξη και φθινόπωρο χρειάζεται πότισμα κάθε 3–4 ημέρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, ενώ τις ζεστές περιόδους του καλοκαιριού κάθε 1–2 ημέρες.

Φυτά σε γλάστρα και σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης το καλοκαίρι ίσως χρειαστούν ακόμη και καθημερινό πότισμα. Το ευνοούν τα συχνότερα ποτίσματα με μικρότερη ποσότητα νερού παρά τα βαθιά ποτίσματα.

Το χώμα του καλό είναι να διατηρεί ελαφρά υγρασία κυρίως στην επιφάνεια.

Κλάδεμα

Η αφαίρεση περίπου του 1/3 του μήκους των βλαστών, μετά το τέλος της ανθοφορίας, βοηθά το φυτό να διατηρεί πιο συμπαγές σχήμα και ενισχύει τη δημιουργία νέων βλαστών, στους οποίους και εμφανίζονται τα λουλούδια.

Λίπανση

Ένα πλήρες λίπασμα για καλλωπιστικά φυτά, από τις αρχές της άνοιξης και ανά 15–20 ημέρες, ενισχύει σημαντικά την ανθοφορία και τη γενική ευρωστία του φυτού, ιδιαίτερα όταν καλλιεργείται σε γλάστρα.

Ανθοφορία – Πολλαπλασιασμός

Η ανθοφορία του Αβουτίλου ξεκινά συνήθως από τα μέσα της άνοιξης και διαρκεί έως τα μέσα του φθινοπώρου. Όσο ο καιρός διατηρείται ήπιος, τα υγιή φυτά παρουσιάζουν συνεχόμενες ανθοφορίες.

Ο πολλαπλασιασμός γίνεται κυρίως με μοσχεύματα νεαρών βλαστών την άνοιξη ή στις αρχές του καλοκαιριού.

Αν και δεν ανήκει στα πιο δημοφιλή καλλωπιστικά είδη στη χώρα μας, σε πολλά φυτώρια την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού θα βρείτε Αβούτιλο για να προσθέσετε στον κήπο ή το μπαλκόνι σας αυτό το ιδιαίτερο φυτό.

