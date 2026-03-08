Η τάξη μας, όπως και όλο το σχολείο μας, συμμετείχε ενεργά στις δράσεις για την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας, Δείτε ή κατεβάστε τις φωτογραφίες από την ημέρα, κάνοντας "Κλικ στη μάθηση" στην παραπάνω εικόνα. Την Παρασκευή, 6/3, παρακολουθήσαμε την θεατρική παράσταση "Το Καπλάνι της Βιτρίνας", βασισμένη στο εμβληματικό μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη. Μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε σχετικές φωτογραφίες, με ένα απλό "Κλικ στη μάθηση" στην εικόνα που ακολουθεί

