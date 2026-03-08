2026-03-08 10:41:09
Φωτογραφία για Δράσεις και επισκέψεις

 



Η τάξη μας, όπως και όλο το σχολείο μας, συμμετείχε ενεργά στις δράσεις για την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας, Δείτε ή κατεβάστε τις φωτογραφίες από την ημέρα, κάνοντας "Κλικ στη μάθηση" στην παραπάνω εικόνα. Την Παρασκευή, 6/3, παρακολουθήσαμε την θεατρική παράσταση "Το Καπλάνι της Βιτρίνας", βασισμένη στο εμβληματικό μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη. Μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε σχετικές φωτογραφίες, με ένα απλό "Κλικ στη μάθηση" στην εικόνα που ακολουθεί

Δράσεις και επισκέψεις - Φωτογραφία 2 klikstimathisi
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας
Το Γαλαξιακό Τόξο πάνω από το Βάι
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το Γαλαξιακό Τόξο πάνω από το Βάι
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σχολική Ζωή: Οι τελευταίες δράσεις μας
Σχολική Ζωή: Οι τελευταίες δράσεις μας
Τζίντζερ - Ένα βοτανικό φαρμακευτικό προϊόν με ευρείες αντιφλεγμονώδεις και θερμαντικές δράσεις
Τζίντζερ - Ένα βοτανικό φαρμακευτικό προϊόν με ευρείες αντιφλεγμονώδεις και θερμαντικές δράσεις
Στο ΕΣΠΑ δράσεις εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, ύψους 124,7 εκατ. ευρώ
Στο ΕΣΠΑ δράσεις εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, ύψους 124,7 εκατ. ευρώ
"Στο ΕΣΠΑ δράσεις εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου, ύψους 124,7 εκατ. ευρώ"
Σχολική ζωή: Δράσεις της τάξης μας
Σχολική ζωή: Δράσεις της τάξης μας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ο Ανόι καταργεί τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες μέσω του παγκοσμίως διάσημου σιδηροδρομικού καφέ διαδρόμου του.
ο Ανόι καταργεί τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες μέσω του παγκοσμίως διάσημου σιδηροδρομικού καφέ διαδρόμου του.
Qualcomm FastConnect 8800: ΤΟ ΠΡΩΤΟ CHIP ΜΕ Wi-Fi 8 ΚΑΙ Bluetooth 7 ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ
Qualcomm FastConnect 8800: ΤΟ ΠΡΩΤΟ CHIP ΜΕ Wi-Fi 8 ΚΑΙ Bluetooth 7 ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ
Αίγιο – Διακοπτό: Η παλιά σιδηροδρομική γραμμή γίνεται χώρος αναψυχής
Αίγιο – Διακοπτό: Η παλιά σιδηροδρομική γραμμή γίνεται χώρος αναψυχής
Η Κίνα μόλις κατασκεύασε σιδηρόδρομο εντός της ΕΕ και είναι μόνο η αρχή - Ο ρόλος της COSCO
Η Κίνα μόλις κατασκεύασε σιδηρόδρομο εντός της ΕΕ και είναι μόνο η αρχή - Ο ρόλος της COSCO
ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ - Γράφει ο Αρης Μπιτσωρης
ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ - Γράφει ο Αρης Μπιτσωρης