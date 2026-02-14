Κάνοντας "Κλικ στη μάθηση" στην παραπάνω εικόνα, μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε φωτογραφίες από την παρουσίαση του βιβλίου "Οι 5 φίλοι" της Enid Blynton, με παιγνιώδη τρόπο. Αποκομίσαμε κι ένα αντίγραφο του βιβλίου ο καθένας και η καθεμιά από εμάς Στα πλαίσια της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου (10 Φεβρουαρίου), όπως κάθε χρόνο, η τάξη μας πραγματοποίησε διαδικτυακή δράση, οργανωμένη από την ΕΛ.ΑΣ. Δείτε ή κατεβάστε φωτογραφίες από την ημέρα, με ένα "Κλικ στη μάθηση" στην εικόνα που προηγείται...Την Τρίτη, 10/2, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια εκπληκτική παράσταση, με θέμα τον αφοπλισμό, την ειρήνη, την προσφυγιά και τη φιλία, με τίτλο "Still!". Πατώντας πάνω στην εικόνα της παράστασης, μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε φωτογραφίες και βίντεο...

