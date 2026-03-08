Ενώ το Wi-Fi 7 και το Bluetooth 6 μόλις αρχίζουν να γίνονται mainstream — με πρόσφατα παραδείγματα όπως το Samsung Galaxy S26 που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το FastConnect 7900 — η Qualcomm κοιτά ήδη στην επόμενη γενιά. Στο MWC 2026 της Βαρκελώνης, η εταιρεία ανακοίνωσε το FastConnect 8800, παρουσιάζοντάς το ως το πρώτο chip κινητής συνδεσιμότητας που συνδυάζει Wi-Fi 8, Bluetooth 7, Ultra Wideband 802.15.4ab και Thread 1.5 σε ένα και μόνο ολοκληρωμένο κύκλωμα.

Αρχιτεκτονική και επιδόσεις

Το FastConnect 8800 κατασκευάζεται σε διεργασία 6nm και εισάγει νέα διαμόρφωση κεραιών 4×4, έναντι της τυπικής 2×2 των προηγούμενων γενιών. Σύμφωνα με την Qualcomm, αυτή η αλλαγή επιτρέπει κορυφαία ταχύτητα 11,6 Gbps στο εργαστήριο, έναντι 5,8 Gbps του FastConnect 7800, και εμβέλεια έως τρεις φορές μεγαλύτερη.

Τα νούμερα αυτά αντιστοιχούν στον μέγιστο θεωρητικό ρυθμό του φυσικού επιπέδου (PHY rate) και εξαρτώνται από τις συνθήκες δοκιμής, τη διαθεσιμότητα φάσματος στα 6 GHz και τη διαμόρφωση του δικτύου. Στην πράξη, η πιο ουσιαστική βελτίωση για τον χρήστη αναμένεται να είναι λιγότερα νεκρά σημεία, καλύτερη συμπεριφορά σε περιβάλλοντα με πολλές παρεμβολές και αξιόπιστη σύνδεση σε μεγαλύτερες αποστάσεις, χάρη στο Extended Long Range (ELR) που φέρνει το Wi-Fi 8.

Bluetooth 7 και Proximity AI

Στον τομέα Bluetooth, το chip αναβαθμίζει τις ταχύτητες μεταφοράς από 2 Mbps σε 7,5 Mbps μέσω του Bluetooth High Data Throughput (HDT). Υποστηρίζεται πλήρως το Bluetooth LE Audio, το Expanded Personal Area Network (XPAN) και η σουίτα Snapdragon Sound με τεχνολογίες aptX Lossless, aptX Adaptive και aptX Voice για υψηλής πιστότητας ασύρματο ήχο.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά είναι το Proximity AI: ο συνδυασμός Wi-Fi Ranging, Bluetooth Channel Sounding, UWB και GPS επιτρέπει εντοπισμό γειτονικών συσκευών με ακρίβεια εκατοστού. Η Qualcomm το παρουσιάζει ως θεμελιώδη υποδομή για εφαρμογές XR, ρομποτική, automotive περιβάλλοντα και multi-device οικοσυστήματα.

Dragonwing: το Wi-Fi 8 φτάνει και στα routers

Παράλληλα με το FastConnect 8800, η Qualcomm παρουσίασε και τις πλατφόρμες Dragonwing Wi-Fi 8, σχεδιασμένες για home routers, mesh δίκτυα και enterprise access points. Τα μοντέλα Dragonwing N8 και F8 απευθύνονται στον καταναλωτή, ενώ η κορυφαία Dragonwing NPro A8 Elite — με διαμόρφωση 5×5 — υπόσχεται αύξηση απόδοσης έως 40%, μείωση καθυστέρησης 2,5 φορές σε περιόδους αιχμής και εξοικονόμηση ενέργειας έως 30% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

X105 5G και βλέμμα στο 6G

Στο ίδιο πλαίσιο ανακοινώσεων παρουσιάστηκε και το Snapdragon X105 5G Modem-RF, ο πέμπτης γενιάς επεξεργαστής 5G AI της εταιρείας, με ενσωματωμένη υποστήριξη Wi-Fi 8. Σε σχέση με τον προκάτοχό του X85, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 30% και το αποτύπωμά του κατά 15%, ενώ υποστηρίζει 5G NR-NTN για δορυφορική επικοινωνία και τετρά-συχνοτικό GNSS. Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η Qualcomm ανακοίνωσε στρατηγικό συνασπισμό με αδιευκρίνιστους εταίρους για υλοποίηση δικτύων 6G έως το 2029.

Ο χρήστης που θα αγοράσει ναυαρχίδα smartphone ή laptop στα τέλη του 2026 θα μπορεί να επωφεληθεί από σημαντικά μεγαλύτερη εμβέλεια και πιο σταθερή σύνδεση, ιδίως σε πολυσύχναστα περιβάλλοντα. Οι θεωρητικές ταχύτητες των 11,6 Gbps θα έχουν νόημα μόνο αν υπάρχει και αντίστοιχο Wi-Fi 8 router, το οποίο επίσης αναμένεται από τα τέλη του 2026.

Το πρότυπο 802.11bn δεν αναμένεται να οριστικοποιηθεί πριν από το 2028. Αυτό σημαίνει ότι τα πρώτα προϊόντα θα στηρίζονται σε προκαταρκτική προδιαγραφή, με κίνδυνο ασυμβατοτήτων ή αναθεωρήσεων μεταγενέστερα — πρακτική που έχουμε δει και σε προηγούμενες γενιές Wi-Fi. Επιπλέον, η ύπαρξη Wi-Fi 8 chip σε συσκευές δεν αρκεί από μόνη της: η υποδομή δρομολογητών (routers) πρέπει να ακολουθήσει, και αυτό εξαρτάται από κατασκευαστές και παρόχους που δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα συγκεκριμένα πλάνα.

Αν το Snapdragon 8 Elite Gen 6 — που αναμένεται στα τέλη του 2026 — ενσωματώσει το FastConnect 8800 και το X105 (κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα), τα πρώτα Android ναυαρχίδα με Wi-Fi 8 θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν στις αρχές του 2027. Αξίζει να παρακολουθήσουμε αν η Apple θα ακολουθήσει με την επόμενη σειρά iPhone ή θα επιλέξει ιδιόκτητη λύση, όπως έχει κάνει στο παρελθόν.

