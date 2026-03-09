2026-03-09 07:52:40
Επανέρχεται στο προσκήνιο η προσαύξηση σύνταξης για την παράλληλη ασφάλιση των παλαιών συνταξιούχων πριν απ’ τον νόμο Κατρούγκαλου και ειδικότερα για όσους δεν συμπλήρωσαν τα 16 έτη παράλληλης ασφάλισης ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα για δεύτερη σύνταξη στο 67ο έτος.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΟι εν λόγω συνταξιούχοι εξαιρέθηκαν από την προσαύξηση σύνταξης που προβλέφθηκε στον νόμο Κατρούγκαλου sidirodromikanea
