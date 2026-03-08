Τακης Παπουλιας : Κύριε πρόεδρε εκτίθεσαι άδικα και βγάζεις ανακοίνωση ότι δεν λειτουργεί η γεώτρηση του χωριού μας
2026-03-08 16:28:42
πηγή: Τακης Παπουλιας
Κύριε πρόεδρε του χωριού μας αν και δεν έχω αναφερθεί ποτέ προσωπικά για σένα γιατί σαν πρόεδρος του χωριού δεν έχεις αρμοδιότητα για την ύδρευση ούτε για την καθαριότητα αλλά προσπαθείς χωρίς να γνωρίζεις βασικά πράγματα για την ύδρευση και εκτίθεσαι άδικα....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
