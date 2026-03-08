2026-03-08 16:28:42
Φωτογραφία για Τακης Παπουλιας : Κύριε πρόεδρε εκτίθεσαι άδικα και βγάζεις ανακοίνωση ότι δεν λειτουργεί η γεώτρηση του χωριού μας



πηγή: Τακης Παπουλιας

Κύριε  πρόεδρε του χωριού μας αν και δεν  έχω αναφερθεί  ποτέ προσωπικά για σένα  γιατί σαν πρόεδρος  του χωριού  δεν  έχεις  αρμοδιότητα  για την  ύδρευση ούτε για την  καθαριότητα αλλά  προσπαθείς χωρίς να γνωρίζεις  βασικά πράγματα  για  την ύδρευση και εκτίθεσαι άδικα....

Διαβάστε Περισσότερα... Τακης Παπουλιας : Κύριε πρόεδρε εκτίθεσαι άδικα και βγάζεις ανακοίνωση ότι δεν λειτουργεί η γεώτρηση του χωριού μας - Φωτογραφία 2 ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το Γαλαξιακό Τόξο πάνω από το Βάι
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το Γαλαξιακό Τόξο πάνω από το Βάι
Ρωσικό drone χτύπησε ουκρανικό τρένο με 200 επιβάτες - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ρωσικό drone χτύπησε ουκρανικό τρένο με 200 επιβάτες - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τάκης Παπούλιας : το νερό τρέχει επί 5 μέρες, τα συμπεράσματα δικά σας
Τάκης Παπούλιας : το νερό τρέχει επί 5 μέρες, τα συμπεράσματα δικά σας
Ανακοίνωση για κοπή κλαδιών στη νέα διέλευση του βαρυτικού αγωγού, ο οποίος συνδέει τον οικισμό Βάρνακα με τις εγκαταστάσεις Ε.Ε.Λ. (2η ανακοίνωση).
Ανακοίνωση για κοπή κλαδιών στη νέα διέλευση του βαρυτικού αγωγού, ο οποίος συνδέει τον οικισμό Βάρνακα με τις εγκαταστάσεις Ε.Ε.Λ. (2η ανακοίνωση).
Δύο καναπέδες ή ένας μεγάλος; Ποια επιλογή λειτουργεί καλύτερα
Δύο καναπέδες ή ένας μεγάλος; Ποια επιλογή λειτουργεί καλύτερα
Τάκης Παπούλιας: Χωρίς νερό ο Πρόδρομος Ξηρομέρου και χωρίς καμιά ενημέρωση
Τάκης Παπούλιας: Χωρίς νερό ο Πρόδρομος Ξηρομέρου και χωρίς καμιά ενημέρωση
Το Πολωνικό Pendolino θα λειτουργεί σε τσεχικές γραμμές
Το Πολωνικό Pendolino θα λειτουργεί σε τσεχικές γραμμές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δράσεις και επισκέψεις
Δράσεις και επισκέψεις
Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας
Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας
ο Ανόι καταργεί τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες μέσω του παγκοσμίως διάσημου σιδηροδρομικού καφέ διαδρόμου του.
ο Ανόι καταργεί τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες μέσω του παγκοσμίως διάσημου σιδηροδρομικού καφέ διαδρόμου του.
Qualcomm FastConnect 8800: ΤΟ ΠΡΩΤΟ CHIP ΜΕ Wi-Fi 8 ΚΑΙ Bluetooth 7 ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ
Qualcomm FastConnect 8800: ΤΟ ΠΡΩΤΟ CHIP ΜΕ Wi-Fi 8 ΚΑΙ Bluetooth 7 ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ
Αίγιο – Διακοπτό: Η παλιά σιδηροδρομική γραμμή γίνεται χώρος αναψυχής
Αίγιο – Διακοπτό: Η παλιά σιδηροδρομική γραμμή γίνεται χώρος αναψυχής