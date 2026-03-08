2026-03-08 19:53:49
Φωτογραφία για Τα κιλά επιστρέφουν γρήγορα μετά τη διακοπή των ενέσιμων φαρμάκων αδυνατίσματος
Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη νέες μελέτες.

Ασθενείς που διακόπτουν τις ενέσεις για απώλεια βάρους παίρνουν ξανά κιλά σχετικά γρήγορα. Ωστόσο, σύμφωνα με νέα μελέτη, ενδέχεται να διατηρείται μακροπρόθεσμα περίπου το ένα τέταρτο της απώλειας βάρους. Ένα χρόνο μετά τη διακοπή της θεραπείας, κατά μέσο όρο έχει επανέλθει ήδη το 60% των κιλών που χάθηκαν, αναφέρει ερευνητική ομάδα στο επιστημονικό περιοδικό "EClinicalMedicine".

Η ομάδα του Brajan Budini από το University of Cambridge ανέλυσε έξι μελέτες που αφορούσαν φάρμακα της κατηγορίας των αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1, με συνολικά 3.236 συμμετέχοντες. Σε τρεις από τις μελέτες εξετάστηκε η δραστική ουσία Semaglutide, η οποία περιέχεται στα σκευάσματα Ozempic και Wegovy.

