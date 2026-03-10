2026-03-10 21:21:54

Γράφει ο Πάνος Τσαπάρας.Το έτος 1996 (!!!) εορτάσαμε πανηγυρικά τα 100 χρόνια λειτουργίας του Οδοντωτού Καλαβρύτων – Διακοπτού.Του “Μουτζούρη” όπως τον έλεγαν χαϊδευτικά οι παλαιοί Καλαβρυτινοί.kalavrytapress.grΑναπαλαιώσαμε λοιπόν με…πανύψηλο κόστος (Λεφτά υπήρχαν…) μια παλιά ατμήλατη μηχανή και την φέραμε στο σταθμό των Καλαβρύτων.Χαρές και πανηγύρια και φωτογραφίες και Νεοελληνική περηφάνεια! sidirodromikanea

