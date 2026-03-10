2026-03-10 21:46:06
Φωτογραφία για HOME TOUR: Σύγχρονο ρουστίκ σε ένα ιδιαίτερα κομψό και ζεστό διαμέρισμα

Κλασική αρχιτεκτονική και εσωτερική διαμόρφωση σε σύγχρονο ρουστίκ ύφος. Συνδυασμός που σπάνια αποτυγχάνει και στο συγκεκριμένο σπίτι οι χρωματικές επιλογές όπως και εκείνες των επίπλων δημιουργούν έναν πραγματικά κομψό και ζεστό χώρο. 

Το λευκό για όλες τις μεγάλες επιφάνειες έχει συνδυαστεί με τη φυσική απόχρωση του ξύλου και έντονα χρωματικά στοιχεία σε λεπτομέρειες, αρκετά για να δημιουργούν τις αναγκαίες αντιθέσεις και να προσθέτουν ζωντάνια και ενδιαφέρον. Επίσης λόγω του λευκού, της απουσίας κλειστών επίπλων μεγάλου όγκου, του ενιαίου ξύλινου δαπέδου και του ύψους του κλασικού διαμερίσματος, ο χώρος δείχνει σημαντικά μεγαλύτερος των 73τμ που καταλαμβάνει. Φυτά εσωτερικού χώρου, λεπτομέρειες σε πιο σύγχρονο ύφος, υφασμάτινα στοιχεία με ζεστές υφές και διακριτική διακόσμηση των τοίχων συμπληρώνουν την εικόνα, σε ένα σπίτι που συνδυάζει ιδανικά λειτουργικότητα και αισθητική. 



alvhem.com/

