Η AMD χρησιμοποίησε το Mobile World Congress 2026 ως σκηνικό για να κάνει επίσημη κυκλοφορία της σειράς Ryzen AI 400 και Ryzen AI PRO 400 για desktop συστήματα με socket AM5. Τα νέα μοντέλα αποτελούν τους διαδόχους της γενιάς Ryzen 8000G και σηματοδοτούν για πρώτη φορά την παρουσία αρχιτεκτονικής RDNA 3.5 και του NPU XDNA 2 (με απόδοση 50 TOPS, δηλαδή 50 τρισεκατομμύρια πράξεις ανά δευτερόλεπτο) σε επιτραπέζιο υπολογιστικό σύστημα, καθώς μέχρι τώρα οι συγκεκριμένες τεχνολογίες ήταν αποκλειστικά διαθέσιμες στα mobile Ryzen AI 300 και 400.

Αρχιτεκτονική και silicon

Βάση της σειράς αποτελεί το Krackan Point, το πιο «οικονομικό» προφίλ της οικογένειας Gorgon Point. Στην πράξη αυτό σημαίνει μέχρι 4 πυρήνες Zen 5 και 4 πυρήνες Zen 5c, 8 μονάδες υπολογισμού (compute units) για τη GPU και NPU XDNA 2. Δεν έρχεται στο desktop η υψηλότερη έκδοση silicon (Strix Point), άρα δεν θα δούμε desktop ισοδύναμα του Ryzen AI 9 HX 475 με 12 πυρήνες και 16 CUs.

Η AMD λανσάρει συνολικά 6 μοντέλα σε δύο θερμικά προφίλ: τυπικά 65W (κατάληξη G) και χαμηλής κατανάλωσης 35W (κατάληξη GE). Το κορυφαίο μοντέλο, Ryzen AI 7 450G/450GE, διαθέτει 8 πυρήνες (4+4), Radeon 860M iGPU με 8 CUs και μέγιστη συχνότητα (boost clock) στα 5,1 GHz. Ακολουθούν το Ryzen AI 5 440G/440GE (6 πυρήνες, 4 CUs, Radeon 840M, 4,8 GHz) και το Ryzen AI 5 435G/435GE (6 πυρήνες, 4 CUs, 4,5 GHz, μειωμένη κρυφή μνήμη L3 στα 8MB έναντι 16MB των υπολοίπων).

Σε σχέση με τη σειρά Ryzen 9000 (Granite Ridge), οι νέοι επεξεργαστές αναμένεται να υπολείπονται σε αμιγή επίδοση CPU, καθώς ο συνδυασμός Zen 5 και Zen 5c είναι λιγότερο ισχυρός από τους αμιγείς Zen 5 πυρήνες του Granite Ridge. Αντίθετα, τα γραφικά είναι σαφώς βελτιωμένα λόγω RDNA 3.5 και μεγαλύτερου αριθμού CUs σε σχέση με τα iGPU της σειράς 8000G.

Μνήμη, συμβατότητα και διαθεσιμότητα

Λόγω φύσης του socket AM5, τα desktop Ryzen AI 400 δεν υποστηρίζουν LPDDR5 (αντίθετα με τα mobile αδέλφια τους). Λειτουργούν αποκλειστικά με DDR5, με επίσημη προδιαγραφή DDR5-5600 για 4 υποδοχές μνήμης (DIMM slots). Συμβατές είναι οι υπάρχουσες μητρικές B650 και X670, με ενημέρωση BIOS.

Η κυκλοφορία ξεκινά μέσω μεγάλων OEM (Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo) με πρώτα συστήματα αναμενόμενα στο Q2 2026. Η διαθεσιμότητα σε λιανική αγορά για DIY χρήστες σε συσκευασμένη μορφή (boxed) δεν έχει λάβει ακόμα συγκεκριμένη ημερομηνία. Παράλληλα κυκλοφορεί η σειρά Ryzen AI PRO 400 για την εταιρική αγορά, η οποία ενεργοποιεί πρόσθετα εργαλεία διαχείρισης και ασφάλειας πληροφορικής, όπως AMD Memory Guard και ανάκτηση μέσω cloud.

Τα νέα μοντέλα πληρούν τις απαιτήσεις του προγράμματος πιστοποίησης Copilot+ PC της Microsoft, το οποίο ορίζει ελάχιστη απόδοση NPU 40 TOPS για την ενεργοποίηση λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης στο Windows 11, όπως το Recall.

Τι σημαίνει πρακτικά

Για χρήστες με υπάρχον σύστημα AM5 χωρίς αυτόνομη κάρτα γραφικών, η αναβάθμιση σε Ryzen AI 7 450G παρέχει αξιοπρεπή ενσωματωμένα γραφικά RDNA 3.5 για ελαφριά gaming και εργασίες βίντεο, ενώ ο NPU ανοίγει το δρόμο για Copilot+ λειτουργίες χωρίς εξωτερικό hardware. Για εταιρικές αναπτύξεις, η σειρά PRO προσφέρει ενοποιημένη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για desktop και laptop χωρίς διαφορετικά προφίλ λογισμικού ανά τύπο συσκευής.

Τι να προσέξουμε

Η απουσία LPDDR5 είναι πρακτική συνέπεια του socket AM5 και ενδέχεται να δημιουργεί χαμηλότερο εύρος ζώνης μνήμης (memory bandwidth) από ό,τι στα αντίστοιχα mobile μοντέλα, με πιθανή επίπτωση στην απόδοση του ενσωματωμένου iGPU. Επίσης, η καθυστέρηση της λιανικής διαθεσιμότητας σημαίνει ότι οι ανεξάρτητοι χρήστες δεν θα μπορούν να τα αγοράσουν άμεσα. Τέλος, η μη συμπερίληψη Strix Point silicon αφήνει κενό στην κορυφή της σειράς για desktop, κάτι που η AMD δεν έχει σχολιάσει επίσημα.

Αν η AMD αποφασίσει να επεκτείνει τη σειρά με μοντέλα βασισμένα σε Strix Point, το AM5 platform θα αποκτά σαφώς ισχυρότερο iGPU (16 CUs) που αμφισβητεί περαιτέρω την κατώτερη ζώνη των αυτόνομων καρτών γραφικών. Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση καθώς δεν υπάρχει σχετική επιβεβαίωση από την AMD.

