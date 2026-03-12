2026-03-12 17:35:42

Όσα τόνισε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Επίτροπος«Η ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη είναι απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόνισε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Επίτροπος, αρμόδιος για τις βιώσιμες μεταφορές, Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας στη συζήτηση που έγινε σήμερα – τρία χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και μετά sidirodromikanea

