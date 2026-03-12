2026-03-12 17:35:42
Φωτογραφία για Τζιτζικώστας: «Απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» η ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη
Όσα τόνισε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Επίτροπος«Η ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη είναι απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόνισε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Επίτροπος, αρμόδιος για τις βιώσιμες μεταφορές, Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας στη συζήτηση που έγινε σήμερα – τρία χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και μετά sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σήμα κινδύνου από τους αρτοποιούς – Ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σήμα κινδύνου από τους αρτοποιούς – Ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης
Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα Σχολή Θετικών Επιστημών
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα Σχολή Θετικών Επιστημών
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αζερμπαϊτζάν: Οι τουρκικές και οι ευρωπαϊκές αγορές θα επωφεληθούν από την ανακατασκευή των σιδηροδρόμων στο Ναχιτσεβάν
Αζερμπαϊτζάν: Οι τουρκικές και οι ευρωπαϊκές αγορές θα επωφεληθούν από την ανακατασκευή των σιδηροδρόμων στο Ναχιτσεβάν
Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου συζήτηση για την κατάσταση των σιδηροδρόμων
Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου συζήτηση για την κατάσταση των σιδηροδρόμων
Συνταγές ΦΥΚ με σήμανση ΣΗΠ: Καμία περικοπή για τους φαρμακοποιούς μετά την παρέμβαση του ΠΦΣ – Από εδώ και πέρα απαιτείται απόλυτη προσοχή
Συνταγές ΦΥΚ με σήμανση ΣΗΠ: Καμία περικοπή για τους φαρμακοποιούς μετά την παρέμβαση του ΠΦΣ – Από εδώ και πέρα απαιτείται απόλυτη προσοχή
Η αναγέννηση των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη επιταχύνεται καθώς οι ταξιδιώτες εξερευνούν νέες διαδρομές και τοποθεσίες
Η αναγέννηση των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη επιταχύνεται καθώς οι ταξιδιώτες εξερευνούν νέες διαδρομές και τοποθεσίες
Παρέμβαση της ελληνικής αντιπροσωπείας της PGEU στη θεματική εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις ελλείψεις φαρμάκων στην Ευρώπη
Παρέμβαση της ελληνικής αντιπροσωπείας της PGEU στη θεματική εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις ελλείψεις φαρμάκων στην Ευρώπη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Bloomberg: To Ιράν πολεμά, αλλά ξεμένει από…νερό
Bloomberg: To Ιράν πολεμά, αλλά ξεμένει από…νερό
Κίνδυνος για παγκόσμιο σοκ στις τιμές των τροφίμων όσο συνεχίζεται ο πόλεμος - Ποιες χώρες θα πληγούν περισσότερο
Κίνδυνος για παγκόσμιο σοκ στις τιμές των τροφίμων όσο συνεχίζεται ο πόλεμος - Ποιες χώρες θα πληγούν περισσότερο
Είναι όντως
Είναι όντως "απεριόριστα" τα στρατιωτικά αποθέματα των ΗΠΑ;
ΕΕ: Προς χαλάρωση οι κανόνες αδειοδότησης φυσικού αερίου για μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις LNG
ΕΕ: Προς χαλάρωση οι κανόνες αδειοδότησης φυσικού αερίου για μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις LNG
«Η Άννα Ζηρδέλη για τη μετακίνηση της «Ώρα για Ψυχαγωγία»: “Η απόφαση είναι του καναλιού και την στηρίζουμε”»
«Η Άννα Ζηρδέλη για τη μετακίνηση της «Ώρα για Ψυχαγωγία»: “Η απόφαση είναι του καναλιού και την στηρίζουμε”»