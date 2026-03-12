2026-03-12 17:20:51
Φωτογραφία για Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα Σχολή Θετικών Επιστημών
Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα Σχολή Θετικών Επιστημών

Μαρία Πετροπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών - University of Athens

Συγχαρητήρια!!

Η Μαρία Πετροπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στον χώρο της Αστροφυσικής Υψηλών Ενεργειών και της Αστρονομίας Πολλαπλών Αγγελιοφόρων. Ξεκίνησε την ανεξάρτητη ερευνητική της πορεία το 2014 και αναζητεί λύσεις για θεμελιώδη προβλήματα της αστροφυσικής.

Εστιάζει στις διεργασίες ακτινοβολίας σε αστροφυσικά πλάσματα, στις διαδικασίες επιτάχυνσης σωματιδίων σε υψηλές ενέργειες και παραγωγής νετρίνων. Μελετά τη μη θερμική ακτινοβολία που παράγεται από αστροφυσικές εκροές, όπως οι κοσμικές ακτίνες και τα αστροφυσικά νετρίνα υψηλής ενέργειας καθώς και τους μηχανισμούς επιτάχυνσης σωματιδίων υψηλής ενέργειας σε ισχυρούς αστροφυσικούς πίδακες. Στοχεύοντας στο συνδυασμό της θεωρίας με τις παρατηρήσεις, διατυπώνει μοντέλα και προβλέψεις που μπορούν να ελεγχθούν με βάση το πλήθος των δεδομένων σε όλο το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.


Γεννήθηκε (το 1985) και μεγάλωσε στην Αθήνα. Έλαβε πτυχίο Φυσικής το 2008, μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Αστροφυσική το 2010 και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στις Φυσικές Επιστήμες το 2013 με Άριστα από το Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Purdue (ΗΠΑ) ως Einstein Fellow (2013-2016) και ως μεταδιδακτορική συνεργάτιδα (2016-2017), και στο Πανεπιστήμιο Princeton (ΗΠΑ) ως Lyman Spitzer Postdoctoral Fellow (2017-2020). Από το 2020 εργάζεται ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ.

Βραβεύτηκε το 2015 από την Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία και το 2016 από το ελβετικό ίδρυμα MERAC για τη διδακτορική της διατριβή με θέμα τη μελέτη ακτινοβολιακών ασταθειών και επιτάχυνσης σωματιδίων σε αστροφυσικά πλάσματα με εφαρμογές στους πίδακες ενεργών γαλαξιών και εκλάμψεων ακτίνων γάμμα. Το 2021 βραβεύτηκε με το ελληνικό βραβείο L’Oreal-UNESCO για τις Γυναίκες στην Επιστήμη.

Το 2021 έλαβε χρηματοδότηση ύψους 100.000€ από το ίδρυμα MERAC και το 2022 της απονεμήθηκε χρηματοδότηση ύψους ~199.000€ από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας για την εκπόνηση έρευνας στο πεδίο Αστρονομίας Πολλαπλών Αγγελιοφόρων.
tinanantsou.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σήμα κινδύνου από τους αρτοποιούς – Ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σήμα κινδύνου από τους αρτοποιούς – Ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης
Τζιτζικώστας: «Απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» η ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τζιτζικώστας: «Απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» η ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παχυσαρκία: Μπορεί η πιο αραιή χορήγηση GLP1 να διατηρήσει την απώλεια βάρους; -Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα
Παχυσαρκία: Μπορεί η πιο αραιή χορήγηση GLP1 να διατηρήσει την απώλεια βάρους; -Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα
Δολιοφθορά στο σιδηρόδρομο: Εισαγγελική έρευνα για την κλοπή καλωδίων τηλεδιοίκησης στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης
Δολιοφθορά στο σιδηρόδρομο: Εισαγγελική έρευνα για την κλοπή καλωδίων τηλεδιοίκησης στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας – Θεσσαλονίκης
Κατά προτεραιότητα έρευνα για σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων και συντήρηση τροχαίου υλικού από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Κατά προτεραιότητα έρευνα για σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων και συντήρηση τροχαίου υλικού από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Σενάριο σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο κοντά στη Μπολόνια ερευνά η ιταλική αστυνομία
Σενάριο σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο κοντά στη Μπολόνια ερευνά η ιταλική αστυνομία
Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Σιδηροδρόμων 2026 στην Πολωνία. Δήλωση του Υπουργού Μεταφορών της Κύπρου Αλέξη Βαφαέδη
Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Σιδηροδρόμων 2026 στην Πολωνία. Δήλωση του Υπουργού Μεταφορών της Κύπρου Αλέξη Βαφαέδη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Bloomberg: To Ιράν πολεμά, αλλά ξεμένει από…νερό
Bloomberg: To Ιράν πολεμά, αλλά ξεμένει από…νερό
Κίνδυνος για παγκόσμιο σοκ στις τιμές των τροφίμων όσο συνεχίζεται ο πόλεμος - Ποιες χώρες θα πληγούν περισσότερο
Κίνδυνος για παγκόσμιο σοκ στις τιμές των τροφίμων όσο συνεχίζεται ο πόλεμος - Ποιες χώρες θα πληγούν περισσότερο
Είναι όντως
Είναι όντως "απεριόριστα" τα στρατιωτικά αποθέματα των ΗΠΑ;
ΕΕ: Προς χαλάρωση οι κανόνες αδειοδότησης φυσικού αερίου για μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις LNG
ΕΕ: Προς χαλάρωση οι κανόνες αδειοδότησης φυσικού αερίου για μην υπάρξουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις LNG
«Η Άννα Ζηρδέλη για τη μετακίνηση της «Ώρα για Ψυχαγωγία»: “Η απόφαση είναι του καναλιού και την στηρίζουμε”»
«Η Άννα Ζηρδέλη για τη μετακίνηση της «Ώρα για Ψυχαγωγία»: “Η απόφαση είναι του καναλιού και την στηρίζουμε”»