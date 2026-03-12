greece-salonikia

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει οδηγίες στις κυβερνήσεις να επιδείξουν ευελιξία στην εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις εισαγωγές φυσικού αερίου, δήλωσαν διπλωμάτες στο Reuters σήμερα, εν μέσω φόβων ότι θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τις παραδόσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση του εφοδιασμού κατά τη διάρκεια της κρίσης στο Ιράν.Η Επιτροπή σχεδιάζει να εκδώσει οδηγίες πριν από τις 18 Μαρτίου σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου, δήλωσαν οι διπλωμάτες.Οι οδηγίες σηματοδοτούν μια προσπάθεια των Βρυξελλών να αποτρέψουν τους κανόνες σταδιακής κατάργησης της Ρωσίας από το να πνίξουν ακούσια τον εφοδιασμό της Ευρώπης με φυσικό αέριο σε μια στιγμή ευπάθειας. Δεν θα επηρεάσει τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου από την ΕΕ.Ο αντίκτυπος του πολέμου στο ΙράνΜε τη σύγκρουση στο Ιράν να επηρεάζει τις παγκόσμιες ροές LNG και να αυξάνει τον κίνδυνο εκτροπών φορτίου, αξιωματούχοι της ΕΕ φοβούνται ότι η αυστηρή εφαρμογή θα μπορούσε να καθυστερήσει ή να ακινητοποιήσει τις αποστολές, υπονομεύοντας την ικανότητα του μπλοκ να διατηρεί επαρκώς εφοδιασμένους χώρους αποθήκευσης και να διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια ενόψει του επόμενου χειμώνα.Οι εν λόγω κανόνες απαιτούν οι αποστολές LNG από ορισμένες μη ρωσικές χώρες να λαμβάνουν «προηγούμενη άδεια» – που σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να παρέχουν στις ευρωπαϊκές τελωνειακές αρχές απόδειξη της προέλευσης του φυσικού αερίου πέντε ημέρες πριν από την άφιξή του στην ΕΕ.Η κύρια χώρα που επηρεάζεται από την χαλάρωση των κανόνων «προηγούμενης άδειας» θα είναι το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο πέρυσι προμήθευσε το 4% των εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ.Η ΕΕ έχει ήδη δηλώσει ότι οι κύριοι προμηθευτές φυσικού αερίου της, συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας και των ΗΠΑ, δεν θα αντιμετωπίσουν τους κανόνες προηγούμενης άδειας, καθώς η ΕΕ θεωρεί ότι ο κίνδυνος εισόδου ρωσικού φυσικού αερίου στις εξαγωγές της είναι χαμηλός.Η ευρωπαϊκή βιομηχανία φυσικού αερίου είχε ήδη ζητήσει από τις Βρυξέλλες να αναστείλουν προσωρινά τους κανόνες για την προηγούμενη άδεια.«Απλώς δεν μπορούμε να ανεχθούμε ένα μόνο ευέλικτο φορτίο LNG να καθυστερεί στο λιμάνι, να ακινητοποιείται στη θάλασσα ή να ανακατευθύνεται στην Ασία επειδή η προηγούμενη άδεια είναι ασαφής ή εκκρεμεί», ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη ο βιομηχανικός όμιλος Eurogas.Πηγή: Reuters