Ο Βασιλικός αγαπά το φως, όμως στη διάρκεια του καλοκαιριού ο δυνατός μεσημεριανός ήλιος μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα. Έτσι πολλοί παρατηρούν ότι ο Βασιλικός ξεραίνεται μέσα στο καλοκαίρι, χωρίς προφανή λόγο, ακόμη και όταν ποτίζεται τακτικά. 





Πώς εμφανίζεται το πρόβλημα

Όταν ο Βασιλικός εκτίθεται σε υπερβολική ζέστη ή έντονο ήλιο, τα πρώτα σημάδια εμφανίζονται στα φύλλα. Συχνά κιτρινίζουν, λεπταίνουν ή εμφανίζουν καφέ άκρες.  Ειδικά όταν είναι τοποθετημένος σε σημεία με νότιο ή δυτικό προσανατολισμό.  Σε ορισμένες περιπτώσεις τα φύλλα σχεδόν καίγονται, ενώ ολόκληρο το φυτό μπορεί να χάσει τη ζωηρή του εμφάνιση μέσα σε λίγες ημέρες. Φυτά εκτεθειμένα στον μεσημεριανό ήλιο σε συνθήκες καύσωνα μπορούν να καούν ολοκληρωτικά μέσα σε λίγες ώρες. 

▶ Διαβάστε επίσης:

Βασιλικός: το άρωμα του καλοκαιριού



Αναλυτικές συμβουλές φροντίδας

Τι φταίει

Πολλοί θεωρούν ότι το πρόβλημα οφείλεται στην έλλειψη νερού και ποτίζουν περισσότερο.  Στο αρχικό στάδιο το φυτό όντως μετά το πότισμα δείχνει να επανέρχεται, όμως η συνέχιση της έκθεσής του στον ήλιο επιφέρει το ίδιο αποτέλεσμα και με τον τρόπο αυτό για ένα διάστημα ο Βασιλικός μπορεί να διατηρηθεί ζωντανός, αλλά σταδιακά το φυτό εξασθενεί σημαντικά. Γιατί η υπερβολική υγρασία στο χώμα δεν λύνει την αιτία του προβλήματος και συχνά επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις ταλαιπωρημένες ρίζες.



Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο όταν ο βασιλικός καλλιεργείται σε πολύ μικρή γλάστρα. Φυτά που δεν μεταφυτεύονται και παραμένουν σε μικρό γλαστράκι, όπως συχνά τα προμηθευόμαστε από φυτώρια, με τον υπερβολικό ήλιο αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Το χώμα ζεσταίνεται πιο γρήγορα από ότι σε μια μεγάλη γλάστρα, οι ρίζες υπερθερμαίνονται και το φυτό χάνει υγρασία ταχύτερα από όσο μπορεί να αναπληρώσει, ακόμη και αν ποτίζεται κανονικά. 



Ο Βασιλικός αναπτύσσεται πολύ καλύτερα καλύτερα σε φωτεινή θέση αλλά χωρίς έκθεση στον έντονο μεσημεριανό ήλιο. Ιδανικές είναι θέσεις που δέχονται πρωινό ήλιο και είναι ελαφρά προστατευμένος τις θερμότερες ώρες της ημέρας, 12-5μμ

Επίσης βοηθά η χρήση μεγαλύτερης γλάστρας με χώμα που στραγγίζει καλά, ώστε οι ρίζες να παραμένουν δροσερές αλλά όχι μόνιμα υγρές.

Παρότι η ζέστη και η υπερβολική έκθεση στον ήλιο είναι τις πιο πολλές φορές η βασική αιτία του προβλήματος, το σωστό πότισμα παραμένει σημαντικό. Ο Βασιλικός το καλοκαίρι χρειάζεται σχεδόν καθημερινά βαθύ πότισμα, με  μεγάλη ποσότητα νερού. Το χώμα μόνο επιφανειακά θα πρέπει να διατηρεί μια ελαφρά υγρασία έως το επόμενο πότισμα, ενώ αντίθετα με ό,τι γενικά πιστεύεται το να υπάρχει μόνιμα νερό στο πιατάκι δεν τον βοηθά και έχει σαν συχνό αποτέλεσμα οι ρίζες να σαπίζουν.





