2026-03-13 08:38:43
Φωτογραφία για Ομιλία Σελήνη και Βαρύτητα
"Σελήνη και Βαρύτητα"

Ομιλητής: Δρ. Μάνος Σαριδάκης, ερευνητής ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.

Σάββατο 14/3, ώρα 18:00 στο Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης.

Με αφορμή την εξερεύνηση της Σελήνης και την αποστολή NASA Artemis στον φυσικό μας δορυφόρο, το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών,Τηλεπισκόπησης και τα Κέντρα Επισκεπτών του ΕΑΑ συνεχίζουν τις παρουσιάσεις σε θεματικές που αφορούν τη Σελήνη.

Το Σάββατο 14/3 ο Δρ. Μάνος Σαριδάκης, Δ/ντης ερευνών του ΕΑΑ, θα μας μιλήσει για το πως ο φυσικός μας δορυφόρος μας βοηθά να κατανοήσουμε το σύμπαν.

Πληροφορίες και προκρατήσεις θέσεων στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.noa.gr/calendar/?location=ke_penteli

Σας περιμένουμε όλες και όλους το Σάββατο 14/3 στις 18:00 στο Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης.

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το Blod.gr την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη διαλέξεων του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
