Ο Ελαίαγνος είναι από τους πιο ανθεκτικούς θάμνους για διαμόρφωση τοπίου ή δημουργία φράχτη ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονο ήλιο, άγονο έδαφος ή παραθαλάσσιο περιβάλλον, ενώ το ασημοπράσινο φύλλωμά του προσφέρει μια ιδιαίτερα ευχάριστη εικόνα στον χώρο.

Γενικά χαρακτηριστικά

Ο Ελαίαγνος (Elaeagnus) είναι αειθαλής ή ημιαειθαλής θάμνος γρήγορη ανάπτυξης με καταγωγή από περιοχές της Ασίας.Το ύψος του κυμαίνεται από δύο έως τέσσερα μέτρα και η παράπλευρη ανάπτυξή του περίπου στα δύο μέρα.

Το φύλλωμά του αποτελείται από ελαφρώς γυαλιστερά φύλλα με σκουροπράσινο χρώμα στην επάνω τους όψη ασημοπράσινο στην κάτω πλευρά. Oι δίχρωμες (πανασέ) ποικιλίες διαθέτουν φύλλωμα με συνδυασμό πράσινων και κίτρινων αποχρώσεων, που δίνει στο φυτό πολύ όμορφη εμφάνιση.





Εμφανίζει πολύ μικρού μεγέθους άνθη που διαθέτουν ευχάριστο άρωμα αν και, ειδικά σε κάποιες ποικιλίες, η ανθοφορία του περνά σχεδόν απαρατήρητη.

Λόγω της αντοχής του τόσο στις υψηλές όσο και στις χαμηλές θερμοκρασίες αλλά και της γρήγορης ανάπτυξής του χρησιμοποιείται κυρίως για δημιουργία πυκνού χαμηλού ή ψηλότερου φράχτη, αλλά προσφέρεται και για μεμονωμένες φυτεύσεις. Μπορεί να διατηρεί στο επιθυμητό μέγεθος και σχήμα με το κατάλληλο κλάδεμα και να αναπτυχθεί σε μορφή μικρού δέντρου, μπάλας κλπ.



Λόγω της ανθεκτικότητάς του σε συνθήκες ξηρασίας χρησιμοποιείται συχνά σε φράχτες και διαμορφώσεις μεσογειακών και άνυδρων κήπων.



Τα πρώτα χρόνια ανάπτυξής του ευδοκιμεί χωρίς πρόβλημα και σε δοχεία φύτευσης.



Ανήκει στα ιδιαίτερα κατάλληλα είδη για φύτευση σε παραθαλάσσιες περιοχές καθώς δεν επηρεάζεται από τον έντονο αέρα και την αλατότητα εδάφους και ατμόσφαιρας.





Φροντίδα

Χώμα: Aναπτύσσεται το ίδιο ικανοποιητικά τόσο σε γόνιμα όσο και σε πιο φτωχά εδάφη, αρκεί το χώμα να διαθέτει καλή αποστράγγιση.





Θέση: Προτιμά ηλιόλουστες θέσεις αλλά εξίσου ικανοποιητικά αναπτύσσεται και σε ημισκιερά σημεία.



Πότισμα: Χρειάζεται μέτριο πότισμα, 2-3 φορές την εβδομάδα τις ζεστές περιόδους, με μικρές ποσότητες νερού, αλλά μόνο τα πρώτα χρόνια και μέχρι την πλήρη εγκατάστασή του. Στη συνέχεια παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην ξηρασία και σταδιακά μπορεί να προσαρμοστεί έτσι που να μην απαιτεί σχεδόν καθόλου νερό.



Φυτά σε γλάστρες απαιτούν, γενικά, πιο συχνό πότισμα.

Κλάδεμα: Επιδέχεται ελαφρύ ή πιο βαθύ κλάδεμα στις αρχές της άνοιξης με σκοπό την αφαίρεση τυχόν ασθενικών κλαδιών και τη διατήρηση συμπαγούς σχήματος ή για να παραμείνει σε συγκεκριμένο επιθυμητό μέγεθος.

Ανθοφορία – Πολλαπλασιασμός

Ο Ελαίαγνος ανθίζει συνήθως το φθινόπωρο, Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο. Στις περισσότερες ποικιλίες τα άνθη, μετά την ωρίμανσή τους, μετατρέπονται σε κοκκινωπούς καρπούς.

Ο πολλαπλασιασμός του γίνεται κυρίως με μοσχεύματα, από ημιξυλώδεις βλαστούς την άνοιξη ή το καλοκαίρι.



Πρόκειται για ένα γενικά διαδεδομένο είδος στη χώρα μας για χρήση κυρίως για φράχτες ιδιωτικότητας ή ανεμοφράκτες και στα περισσότερα φυτώρια θα βρείτε Ελαίαγνο, για να προσθέσετε στον κήπο ή στο μπαλκόνι σας ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό αλλά και όμορφης εμφάνισης φυτό.

soulouposeto

SHARE