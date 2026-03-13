2026-03-13 07:31:45

Από το Β1 Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου δικαιώθηκαν οριστικά οι συνταξιούχοι και παράλληλα εργαζόμενοι, καθώς κρίθηκε ότι η συνταξιοδότηση και η παράλληλη συνέχιση απασχόλησης εργαζόμενου στη θέση που κατέχει δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο απόλυσης, αλλά ούτε η συνταξιοδότηση από μόνη της μπορεί να επανακατατάξει τον μισθωτό στο α΄ μισθολογικό κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου, καθώς αυτό συνιστά sidirodromikanea

