Η Origin Quantum Computing Technology Co., με έδρα στη Hefei της Κίνας, διέθεσε δωρεάν το Origin Pilot, το πρώτο κινεζικής ανάπτυξης λειτουργικό σύστημα για κβαντικούς υπολογιστές. Η ανακοίνωση έγινε στις 26 Φεβρουαρίου 2026 από το Anhui Quantum Computing Engineering Research Center.

Τι είναι το Origin Pilot

Ένα λειτουργικό σύστημα κβαντικού υπολογιστή, διαχειρίζεται πόρους, χρονοπρογραμματίζει εργασίες και συντονίζει την επικοινωνία μεταξύ λογισμικού και υλικού. Στον κβαντικό χώρο, αυτός ο συντονισμός είναι ιδιαίτερα απαιτητικός, καθώς τα κβαντικά bit (qubits) χάνουν την κβαντική τους κατάσταση εύκολα και απαιτούν συνεχή βαθμονόμηση.

Το Origin Pilot παρουσιάστηκε αρχικά το 2021 και έχει περάσει από πολλαπλούς κύκλους ανάπτυξης

. Σύμφωνα με το ερευνητικό κέντρο, υποστηρίζει τρεις από τις κυριότερες αρχιτεκτονικές κβαντικού υλικού: υπεραγώγιμα qubits, παγιδευμένα ιόντα (trapped ions) και ουδέτερα άτομα (neutral atoms). Είναι ήδη αναπτυγμένο στη σειρά κβαντικών υπολογιστών Origin Wukong, τρίτης γενιάς υπεραγώγιμου κβαντικού υπολογιστή της εταιρείας. Βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν παράλληλη εκτέλεση κβαντικών εργασιών και αυτόματη βαθμονόμηση qubits.Το «πρώτο παγκοσμίως» claim

Το ερευνητικό κέντρο Anhui Quantum Computing Engineering, χαρακτηρίζει το Origin Pilot ως το πρώτο τέτοιο λειτουργικό σύστημα παγκοσμίως διαθέσιμο για δημόσιο download και τοπική εγκατάσταση, ισχυρισμός που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη τεχνική αξιολόγηση. Η σύγκριση που επικαλείται ο φορέας αφορά τις προσεγγίσεις μεγάλων δυτικών εταιρειών: η IBM και η Google παρέχουν πλαίσια κβαντικού προγραμματισμού (Qiskit και Cirq αντίστοιχα) καθώς και πρόσβαση μέσω cloud, αλλά δεν διαθέτουν δημόσια για λήψη το υποκείμενο λειτουργικό τους σύστημα.

Η αρχική και βασική κάλυψη της είδησης προήλθε από κινεζικά κρατικά ή κρατικά ευθυγραμμισμένα μέσα, ενώ η ανεξάρτητη διεθνής τεχνική αξιολόγηση παραμένει μέχρι στιγμής περιορισμένη.

Στρατηγικό πλαίσιο

Η κυκλοφορία δεν είναι αποκομμένη από ευρύτερες πολιτικές προτεραιότητες. Η κβαντική τεχνολογία κατονομάζεται ρητά ανάμεσα στους έξι τομείς «βιομηχανιών του μέλλοντος» στις κατευθυντήριες γραμμές του 15ου Πενταετούς Πλάνου (2026–2030) της Κίνας, μαζί με τη βιοκατασκευή, τη σύντηξη, τις διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή, την ενσαρκωμένη ΤΝ και το 6G. Ο επικεφαλής επιστήμονας της Origin Quantum, Guo Guoping, δήλωσε ότι η κβαντική πληροφορική έχει εξέλθει από το εργαστηριακό στάδιο και εισέρχεται σε φάση πραγματικής εφαρμογής και βιομηχανοποίησης.

Η δωρεάν διάθεση λειτουργικού συστήματος κβαντικής πληροφορικής χαμηλώνει, τουλάχιστον θεωρητικά, το εμπόδιο εισόδου για ερευνητικά ιδρύματα και προγραμματιστές που θέλουν να πειραματιστούν με κβαντικό υλικό. Αν το Origin Pilot αποκτήσει ευρεία υιοθέτηση, η Origin Quantum θα μπορούσε να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στο λογισμικό κβαντικής πληροφορικής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η πρακτική αξιολόγηση του Origin Pilot από ανεξάρτητους ερευνητές εκτός Κίνας απουσιάζει ακόμα. Ισχυρισμοί για τεχνική μοναδικότητα χρειάζονται επαλήθευση από τη διεθνή κοινότητα κβαντικής πληροφορικής πριν αποτιμηθούν. Παράλληλα, θα αξίζει να παρακολουθηθεί αν η δωρεάν διάθεση συνοδεύεται από επαρκή τεκμηρίωση και υποστήριξη που να επιτρέπουν πραγματική ανεξάρτητη χρήση.

ΠηγέςChina's quantum computer operating system Origin Pilot opens for public download (Xinhua)Chinese Firm Releases Open-Source Quantum Operating System For Public Download (The Quantum Insider)China's first homegrown quantum computing operating system available for online download (Global Times)