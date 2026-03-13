Καλάβρυτα: «Δεν θα επιτρέψουμε αργό θάνατο του Οδοντωτού, ετοιμάζουμε απαντήσεις σε νομικό και πολιτικό επίπεδο»
2026-03-13 09:06:35
Σε ανακοίνωση του ο Δήμος Καλαβρύτων μετά τη σημερινή αιφνιδιαστική ανακοίνωση αναστολής δρομολογίων του Οδοντωτού αναφέρει:«Επί 130 χρόνια ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος δεν διέκοψε ποτέ τα δρομολόγια του.skaipatras.grΕπί 130 χρόνια δεν υπήρξε ποτέ κανένα σοβαρό περιστατικό που να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.Και σήμερα, σε συνθήκες κανονικότητας και σύγχρονων τεχνικών μέσων, αιφνιδιαστικά sidirodromikanea
