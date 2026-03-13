Εξαιρετικά ιδιαίτερη και καλαίσθητη κατασκευή - σύνθεση από το justsomethingimade.com για τον στολισμό του πασχαλινού σας τραπεζιού που θα την φτιάξετε σε ελάχιστο χρόνο και με πολύ μικρό ή και καθόλου κόστος.Θα χρειαστείτε ένα άδειο γυάλινο βάζο, υφασμάτινες κορδέλες και κουτάλια.Το τελικό αποτέλεσμα είναι πιο όμορφο αισθητικά αν χρησιμοποιήσετε παλιά ανοξείδωτα ή και ασημένια κουτάλια-μικρές βαθιές κουτάλες που συχνά θα βρείτε σε παλιατζίδικα και γιουσουρούμ σε πολύ οικονομικές τιμές.Αν δεν μπορείτε να βρείτε κάτι παρόμοιο χρησιμοποιήστε τα πιο φτηνά ανοξείδωτα κουτάλια που θα βρείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα ή κάποια που σας περισσεύουν από την κουζίνα σας, αφού πριν τα περάσετε με μια πατίνα σε μπρονζέ απόχρωση. Βάλτε σε ένα μαλακό πανάκι μικρή ποσότητα μπογιάς και τρίψτε ολόκληρη την επιφάνεια του κουταλιού, σβήνοντας το χρώμα ανά σημεία αλλού λιγότερο και αλλού περισσότερο, ώστε το κουτάλι να αποκτήσει μια ελαφρά αντικέ όψη.Λυγίστε το κάτω μέρος κάθε κουταλιού ώστε να σχηματίζει ορθή γωνία, στερεώστε τα κουτάλια περιμετρικά του βάζου με 2-3 λάστιχα. Καλύψτε το πρόχειρο αυτό δέσιμο με μία ή περισσότερες φαρδιές υφασμάτινες κορδέλες δημιουργώντας στο τελείωμα έναν απλό φιόγκο, αν σας αρέσει κάτι τέτοιο ή χρησιμοποιείστε όποιον άλλον τρόπο δεσίματος προτιμάτε.Γεμίστε το βάζο με λουλούδια και πρασινάδες και τοποθετήστε από ένα πασχαλινό αυγό σε κάθε κουτάλι.Ένας άλλος τύπος παρόμοιας κατασκευής είναι αυτός που, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, θα προσαρμόσετε τα κουτάλια γύρω από κάποιο μικρό ή μεγαλύτερο κηροπήγιο αν θέλετε στο κέντρο να υπάρχει κερί αντί για λουλούδια.Επίσης αντί για κορδέλες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φαρδιά λωρίδα λινάτσας ή οποιοδήποτε άλλο ύφασμα ταιριάζει με τα υπόλοιπα υπάρχοντα υφασμάτινα στοιχεία στο σημείο που θα τοποθετήσετε την κατασκευή.Σε κάθε περίπτωση και όποια τελική όψη και εάν επιλέξετε να της δώσετε, ανάλογα με με τα επιμέρους στοιχεία-χρώματα που θα χρησιμοποιήσετε, είναι μια πολύ πρωτότυπη ιδέα για την διακόσμηση του πασχαλινού σας τραπεζιού και σίγουρα ή πιο ιδιαίτερη αυγοθήκη που θα έχουν ...συναντήσει οι καλεσμένοι της, η οποία μπορεί να έχει όποιο μέγεθος-πλάτος εσείς θέλετε, ώστε αντίστοιχα να χωρά περισσότερα αυγά, ανάλογα με την διάμετρο του βάζου που θα χρησιμοποιήσετε.ΠΗΓΗ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:justsomethingimade.com