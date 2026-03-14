2026-03-14 14:03:32
Φωτογραφία για Οριστικό τέλος για το «The Wall» - Ανανεώνει με τον ΣΚΑΪ ο Χρήστος Φερεντίνος;
Σε οριστικό τέλος οδηγείται ένα ακόμη ψυχαγωγικό πρότζεκτ του ΣΚΑΪ τους επόμενους μήνες, μετά από απόφαση της διοίκησης του σταθμού.

Ο λόγος για το τηλεπαιχνίδι «The Wall», με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο, το οποίο μέχρι πρόσφατα προβαλλόταν κάθε Σάββατο στην prime time του καναλιού, ενώ πλέον έχει μεταφερθεί στη βραδινή ζώνη της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, για το συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι υπήρχε οψιόν ανανέωσης για ακόμη 12 επεισόδια. Ωστόσο, το υψηλό κόστος παραγωγής κάθε επεισοδίου σε συνδυασμό με τις επιδόσεις τηλεθέασης οδήγησαν τον σταθμό στην απόφαση να μην εγκρίνει την παραγωγή των επιπλέον επεισοδίων, ολοκληρώνοντας έτσι τον αρχικά συμφωνημένο κύκλο.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, το βραδινό τηλεπαιχνίδι αναμένεται να ρίξει αυλαία μέσα στους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, η συζήτηση του ΣΚΑΪ με τον Χρήστο Φερεντίνο για την ανανέωση της συνεργασίας τους αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου, με το κανάλι να εξετάζει διαφορετικά φορμάτ μέσα από τα οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο παρουσιαστής.

Πηγή: tvnea.com
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/3/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/3/2026)
Λάμπρος Κωνσταντάρας: Οργίασαν οι φήμες, χωρίς να υπάρχει ίχνος ρεπορτάζ...
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τις δηλώσεις συμμετοχής του DRAGONS’ DEN
Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον νέο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΣΚΑΪ
«ΣΚΑΪ: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναλαμβάνει τα ηνία του ομίλου»
«ΣΚΑΪ: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναλαμβάνει τα ηνία του ομίλου»
«Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Βαλαβανίδης σε ηλικία 82 ετών»
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ : ΗΡΑΚΛΗΣ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Πώς το φυσικό φως επηρεάζει την αίσθηση ενός χώρου
Χαράλαμπος Άνδραλης, Ενημέρωση περί του Μαθήματος Ηθικής στα σχολεία
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Μεγάλη πτώση για «Το Πρωινό»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Happy Day» – Δεύτερο το «Σήμερα»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – Πιο πίσω ο ανταγωνισμός