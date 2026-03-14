2026-03-14 14:03:32

Σε οριστικό τέλος οδηγείται ένα ακόμη ψυχαγωγικό πρότζεκτ του ΣΚΑΪ τους επόμενους μήνες, μετά από απόφαση της διοίκησης του σταθμού.



Ο λόγος για το τηλεπαιχνίδι «The Wall», με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο, το οποίο μέχρι πρόσφατα προβαλλόταν κάθε Σάββατο στην prime time του καναλιού, ενώ πλέον έχει μεταφερθεί στη βραδινή ζώνη της Τετάρτης.



Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, για το συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι υπήρχε οψιόν ανανέωσης για ακόμη 12 επεισόδια. Ωστόσο, το υψηλό κόστος παραγωγής κάθε επεισοδίου σε συνδυασμό με τις επιδόσεις τηλεθέασης οδήγησαν τον σταθμό στην απόφαση να μην εγκρίνει την παραγωγή των επιπλέον επεισοδίων, ολοκληρώνοντας έτσι τον αρχικά συμφωνημένο κύκλο.



Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, το βραδινό τηλεπαιχνίδι αναμένεται να ρίξει αυλαία μέσα στους επόμενους μήνες.



Παράλληλα, η συζήτηση του ΣΚΑΪ με τον Χρήστο Φερεντίνο για την ανανέωση της συνεργασίας τους αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου, με το κανάλι να εξετάζει διαφορετικά φορμάτ μέσα από τα οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο παρουσιαστής.



Πηγή: tvnea.com



