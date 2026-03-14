





Τις τελευταίες ημέρες οι φήμες γύρω από προσωπικό και οικογενειακό ζήτημα γνωστής παρουσιάστριας κυριάρχησαν σε ιστοσελίδες, τηλεοπτικά πάνελ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πληροφορίες χωρίς διασταύρωση, «αποκλειστικά» χωρίς πηγές και σενάρια που παρουσιάστηκαν ως δεδομένα δημιούργησαν ένα σκηνικό έντονης παραπληροφόρησης, το οποίο διογκώθηκε με ταχύτητα, αφήνοντας στην άκρη βασικές αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Το παράδοξο της υπόθεσης αποκαλύπτεται τώρα, καθώς αρκετοί παρουσιαστές και τηλεοπτικές εκπομπές σπεύδουν να αποποιηθούν την ευθύνη. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον ότι «έπαιξε» το θέμα, ενώ άλλοι υποστηρίζουν πως απλώς το σχολίασαν. Στην πράξη, όμως, η εικόνα είναι διαφορετική: το θέμα μεταδόθηκε, συζητήθηκε και αναπαράχθηκε σχεδόν παντού.

Έτσι, το σκηνικό θυμίζει περισσότερο έναν κύκλο αλληλοκατηγοριών, όπου όλοι προσπαθούν να αποδείξουν ότι δεν ήταν οι πρώτοι που το παρουσίασαν. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, παραμένει το ίδιο: μια φήμη χωρίς επιβεβαίωση κατάφερε να γίνει «είδηση» και να κυριαρχήσει στον δημόσιο διάλογο.

Σε κάθε περίπτωση, όταν το ρεπορτάζ αντικαθίσταται από σενάρια και όταν η ευθύνη μετακυλίεται από τον έναν στον άλλον, το ερώτημα δεν είναι ποιος το μετέδωσε πρώτος, αλλά γιατί μεταδόθηκε εξαρχής. Γιατί στο τέλος της ημέρας, η δημοσιογραφία δεν μπορεί να βασίζεται σε φήμες, ούτε να μετατρέπεται σε έναν αγώνα εντυπώσεων. Και κάπου εδώ, εύλογα γεννιέται η απορία: τελικά ποιος δεν το έπαιξε; Γιατί, όπως φαίνεται, σχεδόν όλοι το έπαιξαν. Έλεος.







Γιώργος Πασχαλίδης

