Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου, μαζί με τους συνεργάτες τους, αφιέρωσαν σημαντικό μέρος της σημερινής εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» στα όσα προηγήθηκαν γύρω από την Ελένη Μενεγάκη, η οποία προχώρησε σε διάψευση των δημοσιευμάτων που την ήθελαν να χωρίζει από τον Ματέο Παντζόπουλο.Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι δύο παρουσιαστές στάθηκαν ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο οι ψυχαγωγικές εκπομπές διαχειρίστηκαν το θέμα, σχολιάζοντας την έκταση που πήρε αλλά και τη στάση ορισμένων μέσων απέναντι στις φήμες.«Οργίασαν οι φήμες, χωρίς να υπάρχει ίχνος ρεπορτάζ. Είδαμε ποικίλους χειρισμούς. Για αρκετούς ανθρώπους χάρηκα, ενώ επιβεβαιωθήκαμε και για άλλους», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.Η Ιωάννα Μαλέσκου ανέφερε από την πλευρά της: «Με ενοχλεί και με εντυπωσιάσει δυσάρεστα το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να χωρίζουν ζευγάρια. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να ακούσουν μερικοί και μερικές είναι ότι και στην τελική αν ένα ζευγάρι είναι να χωρίσει, αφήστε το να χωρίσει. Γιατί θα πρέπει να βγάζουμε σημαίες και δελτία τύπου για το τι συμβαίνει και ειδικά όταν ένα ζευγάρι είναι σε μια μεταβατική φάση ή και αν υπάρχει κάτι, μπορεί και να τα βρουν.Αφήστε τους να συνεχίσουν τη ζωή τους και σταματήστε πια να διψάτε να μαθαίνετε αν χωρίζει ένα ζευγάρι. Και μάλιστα σε ζευγάρια που δεν επικοινωνούν την προσωπική τους ζωή, δεν βάζουν άτομα μέσα στην κλειδαρότρυπα. Και να πω ότι είδα με ανακούφιση την ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη».Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, προλογίζοντας το βίντεο με το πώς οι εκπομπές αντιμετώπισαν το θέμα, είπε: «Ήταν η αποθέωση του Ιωάννη Μελισσανίδη και της Νάντιας Κομανέτσι. Έγιναν τέλειες κωλοτούμπες, για άψογα 10άρια».Στη συνέχεια, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε: «Θα έπρεπε να ντρέπονται αυτοί που τα ξεκινούν! Χάρηκα με την τοποθέτηση πολλών συναδέλφων και εκπομπών, αλλά θα χαιρόμουν να έβλεπα αυτή την αντιμετώπιση σε όλους! Όχι επειδή αγαπάμε την Ελένη, δεν την ακουμπάμε. Τα αντίστοιχα ρεπορτάζ, οι περισσότερες εκπομπές έχουν φροντίσει το τόσο να το κάνουν τόσο Συμφώνησα με την Σταματίνα Τσιμτσιλή που είπε ότι επέλεξαν να μην το παίξουν, αλλά πόσες φορές έχουν παίξει ρεπορτάζ για άλλους ανθρώπους; Γιατί η Ελένη είναι κάτι άλλο; Όπως φερθήκαμε τώρα όλοι στην Ελένη, πρέπει να φερόμαστε και στην κυρία Κούλα, και στη χ Ελένη. Όταν βγαίνει ο Γιώργος Λιάγκας την επόμενη μέρα και λέει ότι τους είχε δει πριν δύο μήνες και ήταν αγαπημένοι, αλλά μία μέρα πριν έπαιξε το ρεπορτάζ, λέγοντας ότι έχουν κάνει ρεπορτάζ και κάτι υπάρχει, είναι περίεργο!».Πηγή: tvnea.com