Το εξοχικό σπίτι δεν χρειάζεται απαραίτητα μεγάλη δαπάνη για να γίνει ευχάριστο και λειτουργικό. Η απλότητα, η αξιοποίηση αντικειμένων που ήδη υπάρχουν και οι ευέλικτες επιλογές μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που ταιριάζει περισσότερο στον χαλαρό τρόπο ζωής ένα εξοχικό σπίτι.

Η γενική διαμόρφωση του χώρου

Η βασική διαμόρφωση ενός εξοχικού σπιτιού δεν χρειάζεται απαραίτητα νέες αγορές ή μεγάλες αλλαγές στον εξοπλισμό του χώρου.



Αξιοποιείστε κάθε παλιό και ελαφρά φθαρμένο έπιπλο ή μεταφέρετε στο εξοχικό έπιπλα που πλέον δεν σας αρέσουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον στη μόνιμη κατοικία σας. Είναι προτιμότερο να επενδύσετε εκεί σε νέα κομμάτια παρά στο εξοχικό σπίτι.



Ακόμη και για κομμάτια που νομίζετε ότι δεν ταιριάζουν στο εξοχικό όπως για παράδειγμα ξύλινα παλιά έπιπλα, μια κλασική τραπεζαρία, μια παλιά ξύλινη συρταριέτα κλπ σκεφτείτε ...πέρα από τα στερεότυπα και εξετάστε τρόπους που τέτοια κομμάτια μπορούν να αλλάξουν όψη με βάψιμο ή μια απλή τεχνική παλαίωσης και από ...κομπάρσοι να γίνουν πραγματικά οι πρωταγωνιστές του χώρου σε ένα εξοχικό σπίτι.

Αν θα θέλατε να κάνετε κάτι τέτοιο αλλά δεν διαθέτετε παλιά έπιπλα, αντί για τα καταστήματα επίπλων, αναζητείστε αυτό που αναζητάτε σε ένα κατάστημα - eshop παλιών και μεταχειρισμένων επίπλων, που συνήθως διαθέτουν κάθε μορφής έπιπλο σε πολύ οικονομικές τιμές.

Αν χρειάζεται να αγοράσετε καναπέδες κινηθείτε σε επιλογές ευέλικτεε, ιδιαίτερα λειτουργικές για εξοχικά σπίτια, που συχνά φιλοξενούν αρκετά άτομα. Ο πιο πρακτικός τύπος καναπέ για χρήση σε ένα εξοχικό σπίτι είναι ο απλός καναπές κρεβάτι χωρίς μπράτσα Οι καναπέδες αυτού του σχεδιασμού δεν καταλαμβάνουν επιπλέον μη ωφέλιμο χώρο, όπως οι αντίστοιχοι με μπράτσα, μετατρέπονται πολύ εύκολα σε κρεβάτι και ταιριάζουν σε κάθε χώρο ανεξάρτητα από το γενικό ύφος διαμόρφωσή του.Τα στρώματα αέρος που φουσκώνουν αυτόματα, είναι επίσης μια ιδιαίτερα ευέλικτη και οικονομική επιλογή. Απαιτούν ελάχιστο χώρο για αποθήκευση και όποτε χρειάζεται μπορούν να εξυπηρετήσουν την ανάγκη φιλοξενίας περισσότερων ατόμων, χωρίς πρόσθετα έπιπλα που μόνιμα καταλαμβάνουν χώρο, ενώ θαυμάσια μπορούν να χρησιμοποιηθούν το καλοκαίρι και σε εξωτερικούς χώρους του σπιτιού. Αν βεβαίως αυτό που θέλετε είναι να δαπανήσετε όσο λιγότερα, ξεκινώντας τον εξοπλισμό ενός εξοχικού σπιτιού εξ΄αρχής, τα κρεβάτια αυτής της μορφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και ως βασικά έπιπλα, ειδικά για παιδιά.

Πτυσσόμενα και εύκολα μετακινούμενα καθίσματα, που ει δυνατόν να χρησιμοποιούνται τόσο σε εσωτερικό όσο και εξωτερικό χώρο, επίσης είναι πολύ λειτουργικά σε ένα εξοχικό σπίτι. Μεταλλικές οικονομικές στοιβαζόμενες μεταλλικές καρέκλες, ξύλινες πτυσσόμενες καρέκλες, σκαμπό, είναι επιλογές που και τον συνολικό προϋπολογισμό εξοπλισμού του σπιτιού μειώνουν και αισθητικά προσαρμόζονται εύκολα σε κάθε χώρο.





Σε κάθε σπίτι είναι σχεδόν σίγουρο ότι υπάρχουν όχι μόνο διακοσμητικά αλλά και χρηστικά αντικείμενα σε μεγάλο αριθμό και που δεν χρησιμοποιούνται όλα. Είδη εξοπλισμού κουζίνας, σερβίτσια, λευκά είδη κλπ. Αξιοποιείστε τα στο εξοχικό, ενώ ταυτόχρονα με αυτό τον τρόπο ξεκαθαρίζετε και οργανώνετε καλύτερα τη μόνιμη κατοικία.



Σε ένα εξοχικό σπίτι, ειδικά αν προορίζεται κυρίως για θερινή διαμονή, δεν αξίζει να επενδύσετε ιδιαίτερα σε στοιχεία όπως κουρτίνες, χαλιά, διακοσμητικά μαξιλάρια κλπ. Επιλέξτε όσο πιο απλής αισθητικής τέτοια στοιχεία πχ εντελώς απλές λευκές ή μπεζ οικονομικές κουρτίνες, λίγα και ουδέτερης απόχρωσης μαξιλάρια κλπ ώστε όχι μόνο να μειώσετε το κόστος αγοράς τους αλλά και να πρόκειται για στοιχεία που εύκολα ταιριάζουν σε κάθε χώρο, χωρίς να σας δεσμεύουν χρωματικά.



Επενδύστε περισσότερο στον εξωτερικό χώρο που χρησιμοποιείται καθημερινά, αυλή ή μπαλκόνι, όπως και σε τρόπους προστασίας από τη ζέστη και τον ήλιο. Η γενική λειτουργικότητα του χώρου σε ένα εξοχικό σπίτι είναι περισσότερο σημαντική από την αισθητική, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι δεν θα πρέπει γενικά να πρόκειται για ένα ευχάριστο περιβάλλον.



Οικονομικές λύσεις όπως οι αντηλιακές μεμβράνες για τζάμια ή απλοί τρόποι για σκίαση εξωτερικών χώρων χωρίς τέντα, είναι επιλογές ιδιαίτερα πρακτικές σε πολλές περιπτώσεις και συμβάλλουν στην μείωση της ζέστης και του ήλιου όσο μόνο στο εξωτερικό αλλά και στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού.

Διακόσμηση εξοχικού σπιτιού

Σε ένα εξοχικό σπίτι, που κατά βάση είναι οι εξωτερικοί χώροι που φιλοξενούν το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής δραστηριότητάς, τα καθαρά διακοσμητικά στοιχεία είναι προτιμότερο να είναι λίγα και επιλεγμένα με μια αισθητική ταιριαστή με το περιβάλλον του σπιτιού και τη ζωή σε αυτό.



Φυσικά και θαλασσινά υλικά όπως θαλασσόξυλα και γενικά φυσικά στοιχεία και αντικείμενα από μη επεξεργασμένο ξύλο, κάποια πόστερ με ευχάριστο θέμα τοποθετημένα σε απλές οικονομικές κορνίζες, χάρτινα φωτιστικά οροφής ή δαπέδου, απλά ράφια τοίχου, διαφανή γυάλινα αντικείμενα, ένα κομψό ή ιδιαίτερου σχεδιασμού ρολόι τοίχου, ασπρόμαυρες φωτογραφίες - πορτραίτα των μελών της οικογένειας επίσης τοποθετημένα σε οικονομικές κορνίζες, ένα απλός καθρέφτης με ξύλινο πλαίσιο, ψάθινα καλάθια για αποθήκευση αντικειμένων καθημερινής χρήσης, είναι κάποιες προτάσεις που δεν απαιτούν μεγάλο κόστος και προσθέτουν εύκολα χαρακτήρα στους χώρους του σπιτιού.



Η χρήση φυσικών υλικών αποτελεί, γενικά, έναν από τους πιο απλούς τρόπους για να ενισχυθεί ο χαρακτήρας ενός εξοχικού χώρου. Ξύλο, πέτρα, σχοινί ή μικρά αντικείμενα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον, θαλασσινό ή ορεινό, μπορούν να ενταχθούν εύκολα στη διακόσμηση χωρίς να δημιουργούν την αίσθηση υπερβολής.

Αποφύγετε την υπερφόρτωση του σπιτιού με πολλά στοιχεία και κυρίως μικροαντικείμενα. Δυσκολεύουν τη συντήρηση και καθαριότητα του χώρου και συχνά στερούν πολύτιμες επιφάνειες και χώρους που είναι απαραίτητα ειδικά όταν το σπίτι φιλοξενεί αρκετά άτομα.

Χρησιμοποιώντας έπιπλα ή κάθε είδος γενικού εξοπλισμού που μεταφέρονται από τη μόνιμη κατοικία, βεβαιωθείτε ότι γενική αισθητική, τα υλικά και κυρίως οι αποχρώσεις δεν είναι εντελώς παράταιρα μεταξύ τους και ότι το εξοχικό δεν θα δημιουργεί έντονα την αίσθηση ότι διαμορφώθηκε με ...ό,τι περίσσευε.

