2026-03-16 08:53:09
Φωτογραφία για Ισοπέδωση ποιοτικών και μη ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Δυνητικά υψηλότερο συνολικό κόστος μέσω επαναλαμβανόμενων προμηθειών ή αυξημένης ανάγκης για κλινική παρακολούθηση.

Η πρόσφατη ρύθμιση για τον καθορισμό προσωρινών τιμών αποζημίωσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει ενιαίας «Τιμής Κατηγορίας», όπως εφαρμόζεται στα άρθρα 44, 45 και 46 του ΕΚΠΥ, δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για την καινοτομία, την ποιότητα φροντίδας και τη βιωσιμότητα της αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ελλάδα. Το πλαίσιο, όπως περιγράφεται στην πρόσφατη απόφαση του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ Β’ 664/11.02.2026), προβλέπει ότι τα προϊόντα αποζημιώνονται μέχρι το ύψος της τιμής κατηγορίας, χωρίς διαφοροποίηση ως προς τεχνολογικά χαρακτηριστικά, αντοχή ή κλινική αποτελεσματικότητα.

Και εδώ, τίθεται ένα κρίσιμο ερώτημα: Βάσει ποιων κριτηρίων, θεσπίζεται τιμή κατηγορίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης;

