





Από τον Βορρά έως τον Νότο, η Ελλάδα μαγειρεύει και στρώνει το πιο ζεστό, αυθεντικό και φιλόξενο τραπέζι.

Με 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας και παρουσία σε 50 χώρες παγκοσμίως, το αγαπημένο «Κάτι ψήνεται» έρχεται στον ΑΝΤ1 και θα αποδείξει περίτρανα ότι σε κάθε σπίτι κρύβεται ένας… επίδοξος chef, κάποιος που παίζει στα δάχτυλα το art de la table, άπειρες γνώμες για το τι είναι καλό φαγητό, αλλά και πολλές ιστορίες που θα αποκαλύπτονται μεταξύ πρώτου και δεύτερου πιάτου.

Κάθε εβδομάδα, πέντε μοναδικοί οικοδεσπότες υποδέχονται τους καλεσμένους τους με έναν στόχο: να τους αφήσουν άφωνους με τη γαστρονομική τους πρόταση και όχι νηστικούς!







Οι καλεσμένοι δοκιμάζουν, κρίνουν και βαθμολογούν. Εκείνος που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, κερδίζει τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας και 2.500 ευρώ.

Το «Κάτι ψήνεται» έρχεται στον ΑΝΤ1, ταξιδεύει από τη μία άκρη της Ελλάδας μέχρι την άλλη και σερβίρει λαχταριστά εδέσματα, γαστρονομικά πειράματα, αλλά και απολαυστικές ιστορίες που σίγουρα θα σε κάνουν να ζητήσεις και δεύτερη μερίδα!

