2026-03-16 08:53:57
Φωτογραφία για Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον νέο κύκλο του Κάτι Ψήνεται



Από τον Βορρά έως τον Νότο, η Ελλάδα μαγειρεύει και στρώνει το πιο ζεστό, αυθεντικό και φιλόξενο τραπέζι.

Με 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας και παρουσία σε 50 χώρες παγκοσμίως, το αγαπημένο «Κάτι ψήνεται» έρχεται στον ΑΝΤ1 και θα αποδείξει περίτρανα ότι σε κάθε σπίτι κρύβεται ένας… επίδοξος chef, κάποιος που παίζει στα δάχτυλα το art de la table, άπειρες γνώμες για το τι είναι καλό φαγητό, αλλά και πολλές ιστορίες που θα αποκαλύπτονται μεταξύ πρώτου και δεύτερου πιάτου.

Κάθε εβδομάδα, πέντε μοναδικοί οικοδεσπότες υποδέχονται τους καλεσμένους τους με έναν στόχο: να τους αφήσουν άφωνους με τη γαστρονομική τους πρόταση και όχι νηστικούς!



Οι καλεσμένοι δοκιμάζουν, κρίνουν και βαθμολογούν. Εκείνος που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, κερδίζει τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας και 2.500 ευρώ.

Το «Κάτι ψήνεται» έρχεται στον ΑΝΤ1, ταξιδεύει από τη μία άκρη της Ελλάδας μέχρι την άλλη και σερβίρει λαχταριστά εδέσματα, γαστρονομικά πειράματα, αλλά και απολαυστικές ιστορίες που σίγουρα θα σε κάνουν να ζητήσεις και δεύτερη μερίδα!

Σε όποια πόλη της Ελλάδας κι αν βρίσκεσαι, αν είσαι έτοιμος να ζήσεις αυτή τη μοναδική εμπειρία, πάρε θέση στην κουζίνα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα on line στο https://antenna.gr/katipsinetai ή τηλεφωνικά στο 2111885535.



Πηγή: tvnea.com
Ισοπέδωση ποιοτικών και μη ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Ισοπέδωση ποιοτικών και μη ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Μεσημεριανή – Απογευματινή ζώνη: Πρώτος ο «Τροχός της Τύχης» – Δυνατά το«Καλύτερα δε γίνεται»
Μεσημεριανή – Απογευματινή ζώνη: Πρώτος ο «Τροχός της Τύχης» – Δυνατά το«Καλύτερα δε γίνεται»
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τις δηλώσεις συμμετοχής του DRAGONS’ DEN
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τις δηλώσεις συμμετοχής του DRAGONS’ DEN
Τι ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1 για την πρεμιέρα του Moment με την Ζέτα Μακρυπούλια;
Τι ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1 για την πρεμιέρα του Moment με την Ζέτα Μακρυπούλια;
Αλλαγή στο πρόγραμμα του ANT1: Τέλος το «Flat Hunters», επιστρέφει το «Κάτι Ψήνεται»
Αλλαγή στο πρόγραμμα του ANT1: Τέλος το «Flat Hunters», επιστρέφει το «Κάτι Ψήνεται»
Επιστροφή Βασιλόπουλου στην ΕΡΤ με νέο κύκλο της εκπομπής «Πρόσωπα»
Επιστροφή Βασιλόπουλου στην ΕΡΤ με νέο κύκλο της εκπομπής «Πρόσωπα»
Προγραμματισμός έκπληξη για την σειρά Super Ήρωες του ΑΝΤ1
Προγραμματισμός έκπληξη για την σειρά Super Ήρωες του ΑΝΤ1
Το κλείσιμο του Οδοντωτού θέτει σε κίνδυνο την τουριστική οικονομία των Καλαβρύτων
Το κλείσιμο του Οδοντωτού θέτει σε κίνδυνο την τουριστική οικονομία των Καλαβρύτων
ΠΩΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ HACKING ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟ ΥΠΝΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΠΩΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ HACKING ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟ ΥΠΝΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ
Συντάξεις: Έξτρα αυξήσεις για αυτές τις 7 κατηγορίες συνταξιούχων [πίνακες]
Συντάξεις: Έξτρα αυξήσεις για αυτές τις 7 κατηγορίες συνταξιούχων [πίνακες]
Χιονοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην Ολλανδία
Χιονοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην Ολλανδία
Σαρανταβότανο – η πανάρχαια συνταγή της λουτροθεραπείας.
Σαρανταβότανο – η πανάρχαια συνταγή της λουτροθεραπείας.