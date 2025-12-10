Από 1η Ιανουαρίου 2026 αλλάζει ο τρόπος διανομής και τιμολόγησης των προϊόντων του ομίλου Φαρμασέρβ – Lilly, με διαχωρισμό ανάμεσα στα καθαρά Lilly ιδιοσκευάσματα και τα υπόλοιπα σκευάσματα του ομίλου, καθώς και με χρήση δύο ξεχωριστών πλατφορμών παραγγελιοληψίας.​

Βασική ενημέρωση

Από 1/1/2026 ο όμιλος Φαρμασέρβ προχωρά σε αναδιοργάνωση της διανομής και τιμολόγησης, με στόχο την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση φαρμακείων και συνεργαζόμενων φορέων.

Η αλλαγή αφορά τόσο τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα της Lilly όσο και τα λοιπά φάρμακα και παραφάρμακα του ομίλου, με σαφή διαχωρισμό ανά εταιρεία.​

Τι αλλάζει πρακτικά

. τιμολογεί και να διανέμει αποκλειστικά τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα της Lilly.

Οι παραγγελίες για τα προϊόντα Lilly θα συνεχίσουν να γίνονται μέσω της πλατφόρμας orders.lilly.gr, η οποία θα είναι ανανεωμένη και ενεργή από 7/1/2026.​

Ρόλος της Φαρμασέρβ Ελλάς

Η Φαρμασέρβ Ελλάς αναλαμβάνει εφεξής την τιμολόγηση και διανομή όλων των υπόλοιπων σκευασμάτων και προϊόντων του ομίλου (φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά).

Οι παραγγελίες αυτών των προϊόντων θα πραγματοποιούνται μέσω της νέας πλατφόρμας orders.pharmaserve.gr, η οποία επίσης θα ενεργοποιηθεί στις 7/1/2026 και η φυσική διακίνηση θα γίνεται από την εταιρεία «Διακίνησις».​

Επιστροφές και υποστηρικτικές λεπτομέρειες

Για όλες τις κατηγορίες προϊόντων, οι επιστροφές (ανεξαρτήτως αιτιολογίας) θα ακολουθούν το ίδιο κανάλι με αυτό της τιμολόγησης και διανομής: προς Φαρμασέρβ–Lilly για τα Lilly ιδιοσκευάσματα και προς Φαρμασέρβ Ελλάς για τα υπόλοιπα προϊόντα.

Στο συνοδευτικό πίνακα του ομίλου αποτυπώνεται αναλυτικά ποια σκευάσματα υπάγονται στη Φαρμασέρβ–Lilly (π.χ. ABASAGLAR, HUMALOG, TRULICITY, MOUNJARO, TALTZ, VERZENIOS) και ποια στη Φαρμασέρβ Ελλάς (π.χ. CETAPHIL, OLMETEC, POSTINOR, TREACLEMOON, YOTUEL), ώστε να είναι σαφής η αντιστοίχιση πλατφόρμας και καναλιού διανομής για κάθε προϊόν.







